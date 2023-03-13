邱勇：可否給社區隔離及治療設施第二生命

部分方艙「生不逢時」 使用率低

新冠疫情初期，特區政府仿效SARS期間的做法，徵用已建成設施作檢疫或社區隔離之用（見表）。這些設施包括麥理浩夫人度假村、保良局賽馬會北潭涌度假營、饒宗頤文化館翠雅山房、駿洋邨等。此外，政府亦在一些已建成設施（如鯉魚門公園度假村及八鄉少年警訊永久活動中心）的周遭，加建隔離單位。

及後，香港在2021年底迎來第五波疫情，鑑於當時社區隔離設施嚴重不足，特區政府在中央政府大力支援下，於2022年初興建數個方艙設施，作社區隔離及治療之用。這些設施分別坐落於青衣、新田、潭尾、洪水橋、粉嶺、港珠澳大橋香港口岸人工島、啟德及竹篙灣。另外，中央政府亦指派中建科工集團，負責在落馬洲河套區援建有約1000個牀位的應急醫院，及有約1萬個牀位的社區隔離和治療設施。同時，政府也徵用了剛建成但未入伙的公屋及過渡房屋（如粉嶺皇后山邨第一和第七座、葵涌荔景邨恒景樓、元朗東頭同心村及錦田江夏圍）作隔離設施。

中央政府援建的社區隔離及治療設施，在2022年內相繼建成交付，對提升香港的抗疫能力有正面作用。不過隨着疫情降溫，特區政府撤銷隔離令，這些設施大部分只使用短短兩三個月，有些方艙更是未啟用就作廢，可謂生不逢時。特首李家超上月初說，一部分方艙會預留備用，另一部分將考慮作短期用途，包括青年旅舍、舉辦交流活動或青年活動等。

啟德方艙條件有利 可塑性高

除啟德方艙外，中央政府援建的方艙設施大多地處偏僻、交通配套欠奉，加上很多單位都沒有獨立廁所浴室，對改變設施用途造成不少限制。反之，啟德方艙位處跑道區，接近市區，又有獨立廁所，只要改善交通配套及增設商場、便利店等，確保民生所需一應俱全，可滿足入住人士的日常基本需要，就有足夠條件改作住宅用途，例如改為簡約公屋、過渡房屋或青年宿舍。事實上有不少消息人士透露，政府正計劃將啟德方艙改為青年宿舍，以滿足青年住屋需要。

不過，政府在啟德世運道興建簡約公屋的計劃，引起很大爭議和迴響。當局若是把啟德方艙改為簡約公屋或青年宿舍，該計劃一定再一次「備受關注」。要應付地區反對聲音，政府應清楚表明這些項目只屬臨時性質，使用期屆滿後便會釋出用地，以釋除當區居民疑慮。

可用作臨時安置 加快公屋重建

其實只要項目有清晰目標，要定一個明確的使用期並不難。把啟德方艙改為簡約公屋或青年宿舍，原意很好，但並不是最理想選項，因為人們很容易會把這些項目跟劏房問題扣在一起，認為劏房問題一日不除，這些項目有機會無限期「永續」下去。

我建議政府可以把啟德方艙用於安置受重建計劃影響的居民，加快高齡公屋重建，既可善用公屋地盤地積比率，增加房屋供應之餘，亦改善現有居民的居住環境。當重建工程完成，在方艙暫住的居民遷到新建成的公屋單位後，方艙的使命就完成了，可以遷出啟德跑道區，政府就能根據原先規劃的土地用途發展該地皮。

環顧九龍東，有不少高齡公屋等待重建。我認為啟德方艙用來臨時安置樓齡達60年的觀塘和樂邨最適合不過。可惜，房屋委員會錯失先機，遲遲未落實和樂邨的重建計劃。話說回頭，政府可以考慮把啟德方艙借給房屋協會，因為其觀塘花園大廈重建項目早已敲定，方艙有助加快居民遷出，令重建工程可以早日開展。同樣道理，啟德方艙亦可為石硤尾大坑西新邨的重建計劃「提速」。

跳出框框 善用竹篙灣方艙

元朗潭尾方艙醫院用地，是由新鴻基地產借出，公司已就該地皮，連同周邊土地一併向城市規劃委員會申請作綜合發展項目。同樣地，粉嶺馬適路方艙醫院用地，是由新世界發展向政府借出。新田方艙設施用地，則是由新鴻基地產及恒基地產持有。在這些私人土地上的方艙設施之去留，並不是特區政府單方面可以拍板定案。

另一方面，其他方艙設施有點「雞肋」，由於交通不便，如果把它們改作簡約公屋或青年宿舍，我深怕會重蹈元朗過渡房屋同心村低入住率的覆轍。要為這些設施找到合適的第二生命，我們或需要跳出既有的框框。

以竹篙灣隔離中心為例，它所在的填海區，原是特區政府為迪士尼樂園第二期擴建工程之預留土地，但政府在2020年決定不會為相關的認購權契約續期。我認為那裏的方艙可暫時保留作備用，若將來「明日大嶼」工程項目（如興建人工島）開展，方艙可變身成為工程人員宿舍，既節省他們的交通時間及費用，又達至該區的「職住平衡」。同樣，青衣方艙毗鄰貨櫃碼頭，或可以成為長途貨櫃車司機的休息站。

至於洪水橋方艙設施，縱使周邊的生活配套及交通網絡較遜，但其部分設施曾用作長者暫託中心，有無障礙設計，方便輪椅進出。故此，我認為它可在不影響洪水橋新發展區工程的情况下，暫用作護養院或安老院舍，向有需要長者提供臨時或短期的住宿照顧服務。

簡約公屋重用性 還看方艙重置

不論最終決定把方艙設施改作什麼用途，政府都應及早積極研究如何拆卸方艙組件、規劃在哪裏重置方艙，給方艙一個新使命。方艙和房屋局長所構思的簡約公屋，都是用組裝合成建築法興建，因此，政府能否有效率地重置、重用方艙設施，某程度上印證簡約公屋究竟是否如局長所說，是「可使用30年的瓦杯」。總而言之，政府今天如何處置方艙設施，對將來簡約公屋計劃的推行，或多或少有着指標性的作用。有見及此，政府應該切實認真處理方艙的問題，否則會為其他項目、計劃添亂子。

作者是嶺南大學研究生院、社會學及社會政策系教授

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[邱勇]