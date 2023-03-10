劉健宇：重新設計中史科 提升學習興趣

當日課改已漠視教師提醒

根據2019年課程發展議會公布的初中中史科課程指引，必修課程由「史前至夏商周」到「中華人民共和國」組成，並設有「延伸部分」視乎學生學習能力與興趣教授。學校必須以獨立課程模式讓學生學習，平均初中每年級約每周兩節課，每年約有50節可供教學之用，3年總計150節。課程又可分為「政治演變」、「文化特色」及「香港發展」3個部分。「政治演變」每年均有38個課節，即「必修中的必修」。

此外，教育局早前公布「國安教育課程框架」，列明初中中史科的「重要相關課題」，即課題中個別「預期學習內容」（通常一個課題有多個「預期學習內容」）不能不教，否則便須於國安教育年度報告列出。根據整個課題的「建議課節」計算，中一級重要相關課題不多於7節，中二級不多於27節，中三級不多於30節。

現况成因除了疫情影響學生學習之外，亦可能因教師考慮個別班別學習能力稍遜所致，相關問題其實早已於當年課程改革時向當局反映。2017年，香港教育工作者聯會就課程修訂第二階段所做的教師調查顯示，受訪的165名中史科教師中，有76%教師憂慮新課程落實後不能完成整個初中課程，並預計某些課題需略過或跳過不教；相反，認為自己能教畢整個課程的只有11%。

初中新課程最大問題，便是中一級「安史之亂與唐的衰亡」，與中二級「五代十國政權的特色與宋初國策的制定」和「宋代的文人政治、改革與黨爭」等課題，分拆於兩個年級學習。若要了解五代十國與宋初政策，不能不了解晚唐節度使制度的問題；若要了解北宋變法、黨爭，不能不了解宋初國策。可見這些課題環環相扣，但學生的學習階段卻被暑假分隔。相信上述提到報道的涉事學校，便被這個課題「卡關」。

要求學生強記官制 扼殺趣味

中史科另一弊病，便是期望學生強記硬背各種官制、官名、古地名。假如這些名稱與當代國家體制有直接關係，學生還可以有所參照；惟今天讓我們10多歲的中學生學習「三省六部」、「十大節度使」的名稱及其地理位置，以至宋代變法的「均輸法」、「青苗法」等，學生往往要對難以觸碰的事物建構知識，更容易混淆名稱。課程從設計層面已脫離學生興趣及需要，學生當然學不懂，教學進度自然落後。

正如今年2月15日立法會議員劉智鵬所提出的無立法效力議員議案討論上，當有議員擔心現時中史科的課程規劃與30年前無異、教學呆板沉悶時，但當局卻猶如直接無視「食材」（課程）問題，而認為「我們的『烹飪方法』（多元化活動）非常有效」。有不少教師坦言，初中中史科的學習經歷愈精彩，當學生高中選修中史科之後，便會面對極大反差——高中有更多課題需要強記硬背。

當局設計課程時，實應先建立適應當今世代的歷史教育論（methodology of history education），不要因為制訂者小時候讀過三省六部，便認為現在、未來都需要學習，甚至要用相近的方法學習。當局應該好好想想，學生需要學什麼、怎樣學才最有效。如此才能善用中史科，讓更多學生接觸、認識、熱愛國家文化。

作者是檢定教員、教育大學中史教育榮譽學士

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[劉健宇]