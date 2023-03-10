盧文端：從兩會看中央對香港的希望

至於香港輿論關注的《基本法》第23條立法，雖然新聞報道說中央領導人未有提及，但23條立法是肯定要完成的，只是什麼時間做的問題，相信中央和特區政府會審時度勢，選擇對香港、對國家最適當和最有利的時間做好這件事。

抓機遇謀發展 堅定走國際化道路

習近平主席去年在香港的七一重要講話中指出，香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。如何才算是「由治及興」，在香港一般市民和國際社會看來，當然是經濟繁榮、民生富庶、社會安定。這就要求香港抓住新階段關鍵期的重要機遇，大力發展經濟、改善民生。李克強總理在政府工作報告中強調，支持香港發展經濟、改善民生，保持香港長期繁榮穩定。

中共中央政治局常委、全國政協十四屆一次會議主席團會議主持人王滬寧，參加港澳地區全國政協委員聯組會發表講話，也希望香港齊心協力謀發展，切實排解民生憂難。實際上，抓住香港內外通關復常的有利時機「拼經濟」，是中央的希望，也是香港市民的迫切願望。

如何看待香港在中國式現代化的機遇和作用，全國人大代表、中聯辦主任鄭雁雄在參加香港代表團會議講話中所用的4個「雙」字，即雙動力、雙聯通、雙流通、雙貢獻，非常傳神，對於避免片面理解香港優勢和角色，具有很強的針對性和啟發性。

粵港澳大灣區建設，是習近平主席親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，也是推動「一國兩制」事業發展的新實踐。香港融入國家發展大局，首先是融入大灣區。那麼，香港融入大灣區是不是內地化，成為與深圳、廣州一樣的大灣區城市呢？當然不是。鄭雁雄根據習近平主席七一重要講話「必須保持香港的獨特地位和優勢」的要求，在香港代表團全體會議發表的講話中特別強調，「必須堅定支持香港走國際化道路」。他指出：「必須堅定支持香港保持普通法制度，保持與發達國家法治體系、市場體系相銜接。」

這裏所講的「保持與發達國家法治體系、市場體系相銜接」，顯然是指歐美等西方國家。他還指出：「發揮好文化多元重大優勢。文化包容最有利於聚集世界人才和吸引投資者、消費者、創造者的眼光，必須堅定支持香港走國際化道路。」

我們必須清醒地看到，香港作為自由港和國際金融中心，是國家聯通國際金融市場的主要通道和紐帶。面對美國實施圍堵中國的策略，中國現時致力推動歐亞非經濟合作，開拓國際發展空間，香港是國家對外戰略中發揮樞紐作用的最佳城市。

香港作為國家最重要的國際金融中心所具有的「聯通世界」、推進人民幣國際化、突破美國可能對中國實行金融封鎖的特殊作用，是內地任何城市都不能代替的。這應該是鄭雁雄所講「支持香港發揮獨特優勢，服務『國之大者』」的重要意涵。

講好香港故事 為統一大業作貢獻

講好香港「一國兩制」故事、為祖國統一作出貢獻，這是王滬寧在港澳地區全國政協委員聯組會講話的一個重點內容，值得重視。做好這個工作，一方面是要讓國際社會了解真實的香港、理解中國改革開放與和平發展，有利於香港更好地在國家對外戰略中發揮獨特作用；另一方面，也是要引導台灣社會共同探索「一國兩制」台灣方案。正如習近平主席在去年七一重要講話中所強調的那樣：「中央處理香港事務，從來都從戰略和全局高度加以考量。」

儘管「一國兩制」在台灣被人污名化，但現在情况正在發生重要改變。習近平主席在2019年的《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話中，明確提出探索「一國兩制」台灣方案，開啟了推進祖國和平統一進程的新階段。面對祖國統一勢不可當，面對「以武謀獨」就是戰爭的嚴峻現實，愈來愈多不願意充當「台獨」炮灰的台灣民眾，都在思考台灣的前途問題，需要了解「一國兩制」。

在這次聯組會上，我們中國和平統一促進會香港總會的姚志勝會長，以「講好香港故事 爭取台灣人心」為題發言，提出從四方面講好香港「一國兩制」的故事：一要講好香港社會制度及生活方式長期不變的故事，向所有關心「一國兩制」的台灣同胞派「定心丸」；二要講好香港經濟民生蓬勃發展的故事；三要講好香港由亂到治、由治及興的故事；四要講好香港享譽國際的故事。姚志勝的這個發言，當然不止是他的看法，也是有關方面特意作出的安排，體現了中央的想法。

這件事對我們的啟示是，香港率先實行「一國兩制」，對解決台灣問題，香港具有重要的示範和借鑑意義；所以，香港處理一些涉及「一國兩制」的重要事務，一定要考慮對祖國統一大業的影響。

23條立法 兩會後將作適當安排

關於23條立法，香港社會普遍支持，特區政府也在積極準備，因為這是香港必須履行的憲制責任。雖然公開的新聞報道沒有關於中央領導人提及23條立法的內容，但中央對維護國家安全的問題高度重視，定性為「一國兩制」的最高原則。從中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧，到中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任鄭雁雄，以至香港特區行政長官李家超，都在兩會期間強調維護國家安全的重要性。

按照慣例，在兩會完成換屆之後，主管港澳事務的中央領導人會作出相應調整。相信在兩會之後，中央及特區政府會具體審視23條立法的問題，包括根據香港本身和國內外的形勢、兩岸關係情况等，作出適當的安排。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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