江玉歡：今日香港行政與立法的「配合」之道

「行政主導」概念最初源自港英時期，在殖民時期的香港，政治權力集中於港督。譬如，與今天立法會議員針對財政預算案多番提問不同的是，除非徵得港督同意，否則當時的立法局議員不能提出涉及影響政府開支的法案。直至2004年，「行政主導」才首次作為官方話語，出現在香港特區政府向全國人大提交的報告中。時至今日，圍繞立法會與特區政府之間關係的討論仍在持續。

每談及香港行政與立法關係，難以繞開2019年修例風波。這事件的發生將隱藏已久的行政立法關係失衡矛盾引爆，從而對香港社會造成難以修復的影響，撕裂社會情緒。

3年多之後的今天，社會情緒逐漸沉澱，新一批議員去年上任，新一屆特區政府也開始其施政歷程。習近平主席去年來港講話，對行政立法關係的定位是「行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合」。「制衡」容易理解，而到底何以為「配合」？就此題，與各位讀者分享以下想法。

立會與政府應坦誠面對彼此

香港行政與立法的「配合」之道之一，是坦誠。宋代蘇洵《衡論．遠慮》有名言道「知無不言，言無不盡，百人譽之不加密，百人毁之不加疏」，這謂之坦誠，亦是我所追求的行政立法相互配合的理想氛圍。作為一國兩制的實際踐行者，立法會與特區政府都應以坦誠態度面對彼此。根據《基本法》，立法會有義務也有職權保障特區政府依法施政，亦需及時提醒、質詢政府，將自身蒐集到的民情、民意向政府如實反映，不為捧而捧，不為罵而罵，實事求是，就事論事，這是立法會的坦誠；特區政府應對立法會負責，面對質詢要如實、客觀解釋，面對立法會所做報告要及時、不死板、資料詳盡，面對議員代為發聲的民意，要直面，不閃躲、不推諉，這是政府的坦誠。

近期城中熱話——簡約公屋，之所以引起民間某些不良反響，其重要原因在於當局與議員、民眾沒有做到坦誠相商，所公布項目資料細節不足，未有足夠時間諮詢，議員聲音也沒有受到足夠重視。本人一個月之前致函當局關於簡約公屋話題，至今未獲回覆。

施政成效根本在於爭取市民信任

香港行政與立法的「配合」之道之二，是互信。孔子曰「人而無信，不知其可也」。行政與立法之間的互信關係，更深層次是行政機關與公眾之間的互信關係，即特區政府施政成效最根本在於爭取最廣大香港市民信任。任何信任的建立並非一朝一夕，皆要耗費大量時間精力，才能聚沙成塔，其基礎在於政府施政程序合法、科學、高效，全過程透明、可監督，施政成效可申訴、可反饋。議員面對施政成效要客觀理性分析，肯定成績，批評不足，民意亦應有渠道疏導。

舉例說明，《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》近期引起地產界及一些面臨舊區重建市民的反映，其中《收回土地條例》中新增第16AA條爭議最大，關鍵原因是在新條例下，被收地的舊業主在政府收地後，難以有效監督政府用地過程，無法得到有效申索渠道，不禁令人懷疑政府最初收地初衷。政府雖頗有理由地自我解釋，但政策層面的信任唯有法律才可保障。

上述案例若想既保證收地效率，又得到市民信賴，應及時補充相應配套監管和申索措施，而不應僅以發展局長一人口頭保障。否則，無論擁有一套房子的市民或擁有大量地皮的地產商，在面臨政府收地之時都要心有戚戚焉。信任便是由這一樁樁、一件件看似很小，但背後牽着無數法理與市民命運的「小事」澆鑄而成。

擺脫負面印象 需有自信廣聽意見

香港行政與立法的「配合」之道之三，是自信。回到文章主題，特區政府如何能擔綱「主導」一詞，要點之一在於是否對自身能力有足夠自信、足夠魄力。過去的香港特區政府總以「小政府」自居，美其名曰尊重資本主義市場經濟運行規律。「小政府」自居時間久了，往往在人們印象中變得弱勢甚至膽怯——面對不合理的既得利益者不敢糾正；行政力量薄弱導致資本騎劫公共利益；面對資本主義發展的內生缺陷卻視而不見等。同時，立法會面對懦弱的政府施以「愛之深責之切」往往只能起反作用，導致一種不夠自信狀態下的行政與立法的低效糾纏。

任何國家與地區，一個自信的政府，必須從民出發，以理服人，以成果服人，以科學服人。一意孤行不是自信，充耳不聞不是自信。反而，愈要擺脫過往香港政府的負面印象，愈要有信心加強與立法會議員的真心交流、與市民交流，廣聽兼納，兼聽則明，不問來者。立法會議員亦要有信心提出有見解的觀點，不再害怕觀點被忽視、聲音被淹沒，堅決不做馬屁精、跟屁蟲——同意便同意，不同意也要有理有據去辯論與說服對方。如此這般，道理怎不會愈辯愈明？

回想去年下半年，我曾經歷的「免針紙」事件可以很好地說明這一點。當我自認以法律為依據、以理性為前提，向當局提出建議無果便在社交媒體發聲之後，卻被某些輿論冠以某些標籤。我認為這是行政與立法均不夠自信的表現：政府不夠自信應對政策是否合規合法的議論甚至批評，議員群體不夠自信提出不同意見，這是值得討論或反思的。一國兩制的舞台很廣闊，無論是中央的期待還是國際目光，都帶來極大能量。有聲音、有討論便代表有觀眾，便是一種進步。無論立法與行政都應有信心表演，而不是自束手腳。

政府與立會應有共同目標

香港行政與立法的「配合」之道之四，是「兩個一致」：一是目標一致，二是視角一致。《易經．繫辭下》「天下同歸而殊塗，一致而百慮」，意思是天下萬事初雖異，然終究同歸於一，途徑不同但所追求結果相同。特區政府與立法會應有共同目標：推動香港實現真正的和諧社會，讓市民生活安樂。換句話說，政府的目標不是「應付」立法會，立法會議員更不是以批評政府為目標，兩者出發點與落腳點都是為市民謀福利。「視角一致」的意思是把自己代入基層市民的視角考慮問題、制訂政策，議員應如此，公務員更應如此。議員來自各個選區，公務員落袋薪金來自每個納稅人，兩者天生兼具為民負責的屬性。這「兩個一致」應貫穿於行政與立法配合的始終。

總之，結合過往香港政治體制的變革歷程，較容易理解「行政主導」是香港政治體制的必然趨勢與歷史選擇。但「行政主導」不意味着強勢政府，香港如今的社會氛圍需更多協商、包容。坦誠、互信、自信、目標視角一致的工作方式，方能達到良好行政立法「配合」之道。

作者是立法會議員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]