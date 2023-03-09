黃壽康、蕭文浩：多元發展 引領未來

推動綠色轉型 達至可持續發展

延續上一份預算案，政府計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券。同時，政府考慮在綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金基金投資，為強積金計劃供款的市民提供多一個投資選項。

為確保經濟得以持續發展，繼而創造新動力，預算案有相當篇幅講述推動及革新資訊科技的政策，當中包括「數字經濟」，研究建立人工智能超算中心，及撥款5億元支援企業數碼轉型，務求把香港打造成智慧城市。

另外，為緊貼第三代互聯網的演變，政府亦會撥款5000萬元加速推動第三代互聯網生態圈的發展，並舉辦國際大型研討會和青年工作坊，吸引具潛質的新型企業落戶香港，帶動香港就業市場及經濟發展。

完善稅務優惠制度

開拓更多元化商機

政府致力將香港打造成飛機租賃及服務中心，為進一步吸引更多飛機租賃公司落戶香港，繼而發展香港的飛機租賃業務，並帶動金融和其他專業服務行業，飛機租賃的稅務優惠制度是整個項目的重要一環。

筆者樂見政府在預算案中表示已諮詢業界，擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，並將於今年內向立法會提交有關草案，可見政府積極保持香港作為國際航空樞紐的決心。

為配合香港創科發展，進一步推廣、發展及優化知識產權制度，政府會在未來持續投放資源，提升香港版權制度的競爭力。當局打算在2024年上半年向立法會提交「專利盒」稅務優惠的修例建議，吸引業界來港開展更多創科研發活動，締造更多有市場潛力的專利。

但另一方面，香港亦計劃由2025年起對大型跨國企業集團實施全球最低實際稅率，以及落實本地最低補足稅。因此，若來港設立創科研發的企業屬於大型跨國企業集團，其享受到的「專利盒」稅務優惠，有機會因此而被大大削弱。

有見及此，筆者建議政府在草擬條例時，應研究國際稅收環境的改變對稅務優惠措施所帶來的影響；當局亦可考慮多管齊下，包括為合資格研發企業提供租金津貼、購買機器補貼、給予合資格研發人才優惠薪俸稅率等，吸引企業來港營商及匯聚科研人才。

整體而言，本預算案在龐大赤字下仍能維持多項紓困措施，減輕市民的經濟壓力，而其他長遠經濟發展及轉型的建議，都能盡顯政府對全速復蘇香港經濟的決心。筆者寄望政府於未來能盡力推行各項計劃，穩步向前，與市民攜手共創繁榮。

作者黃壽康是德勤中國稅務總監，蕭文浩是德勤中國稅務經理

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[黃壽康、蕭文浩]