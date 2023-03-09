陳帆川：AI如何整頓「難搞」記者？

擁有政治新聞網站Politico與網媒Insider的歐洲最大出版商Axel Springer，上月發稿指自動化和AI令大量新聞工作被淘汰，計劃裁員；行政總裁上周在內部信件把話說得更狠，直言AI有潛力令新聞更勝從前，甚至直接取代新聞。他認為只有能撰寫首屈一指原創內容的人，才能夠在行業生存下去。

此外，美國網媒BuzzFeed計劃用AI改善內容和小遊戲，英國《每日鏡報》和《每日快報》宣布研究採用AI。用不用AI似乎跟當年開不開facebook專頁一樣，只是遲早問題。

傳媒用AI寫稿，最大爭議是會否錯漏百出。科技網站CNET被揭發偷偷用AI寫稿，當中逾半的文章都出錯，成為國際新聞。不過CNET未因而止步，反而將總編輯調任母公司，掌管AI內容策略，並且落實裁員。媒體寧願承受公關危機都要用AI取代編輯記者，除了出於節省成本，還因為電腦比人類「聽話」。

科技網站The Verge引述CNET幾名前員工報道，公司的編輯自主近年遭到削弱，有些員工要改稿來迎合廣告客戶；有些人亦被指派廣告項目，優先處理跟營銷有關及能夠在Google提升網站排名的工作。媒體為了賺錢便會安排記者寫「鱔稿」，吹捧廣告客戶的產品，但沒有任何一名滿腔熱誠的記者心甘情願替人寫廣告，甚至將廣告植入在中立的報道裏，不然他們老早轉行，從事待遇較佳的公關和營銷工作。

不過AI不會有這方面的個人抱負與道德包袱，也不會在編輯自主受到威脅時向其他媒體爆料、在社交媒體抱怨，或者擱筆罷工「開天窗」。在任何老闆的角度來看，聽話的員工總比難搞的員工好；而新聞從業員偏偏非常難搞，敢於挑戰權貴甚至自己公司，常常拒絕配合公司的賺錢大計。

這就解釋了為何很多人想透過AI取代人類。有人說AI最大的問題是作品沒有靈魂，但沒有靈魂可能才是它的最大威力。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]