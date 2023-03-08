李嘉恒：兩會對香港發展的重要

今年兩會正值換屆之年，比以往任何時候都更受國內外關注，不但反映了中國對全球影響力的提升，更為外界打開窗口，了解中國過去、現在和未來的發展路線圖，以及認識新一屆領導班子、全國人大代表和全國政協委員。兩會閉幕之時，新任領導班子還將會見記者，就廣受關注的問題介紹重大政策和重要信息。

關注兩會 本質上乃關注香港前景

兩會期間的政府工作報告，相對於二十大報告偏向宏觀層面，兩會報告則偏向具體執行層面。在「一國兩制」下的香港特別行政區，我們的命運與祖國息息相關。對香港而言，關注兩會本質上是關注香港的前景，更是了解國家大政方針的重要途徑。

隨着《港區國安法》和完善選舉制度的落實，香港政局恢復穩定，使新一屆特區政府順利交接。全面撤銷口罩令，亦標誌着香港在新冠疫情後開啟新篇章，內地與香港之間的正常往來亦已全面恢復。因此，在香港積極融入國家發展大局的背景下，兩會所涉及的機構改革、政策走向、人事安排等，對香港的短期和長期發展都會產生間接影響。

此外，中國內地的發展及其對世界的影響，亦會反過來影響香港。3年來新冠疫情大流行，使中國及全球經濟陷入低潮。中國發展是全球經濟動能，已經成為全球共識，國際普遍關注世界第二大經濟體如何實現可持續的高質量發展。國務院總理李克強日前發表其任內最後一份政府工作報告，將今年國內生產總值增長目標定在5%左右。雖然這目標低於外界預期，但仍比世界上其他地方都還要進取。中央政府將採取哪些具體措施來刺激經濟增長、重啟發展，從而加強中國與國際的合作，將影響香港作為國際金融中心、貿易中心及航運中心的未來發展。

把握中國式現代化機遇 至關重要

另方面，去年底召開的中共二十大，確立了「共同富裕」戰略方向，以解決巨大的財富和收入差異所造成的社會發展問題。事實上，貧富懸殊及人口老齡化並非中國特有的問題，歐美很多國家亦面對相同情况。國際間對如何以中國式現代化進程處理這些問題，都很感興趣。隨着中國式現代化理論不斷向外輸出，香港作為中國內地與國際之間的溝通橋樑，能否利用一國兩制獨特優勢，把握中國式現代化所帶來的機遇，尤其至關重要。

總括而言，全國兩會將當前治國理念和價值觀轉化為具體制度或行動，不僅對中國未來發展至關重要，也將對國際社會產生深遠影響。現在香港正邁向由治及興的新階段，我們必須深入學習貫徹全國兩會精神，全面準確貫徹一國兩制，落實「愛國者治港」原則，發揮自身優勢，並借助中央政府支持香港的政策，為本地經濟和社會發展帶來持續的動能。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[李嘉恒]