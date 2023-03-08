劉銳紹：春風桃李花開日 秋雨梧桐葉落時——從港區全國人大政協看今年北京「兩會」

另一邊廂，預計李澤鉅只能保留全國政協委員之職，不再連任常委，外界視為罕有的「降級」，正是「秋雨梧桐葉落時」。而這個「秋雨」，是否與某些「揪語」或「抽語」有關？「梧桐」是否因為意見「唔同」而落？則是言人人殊矣。

（1）位置視乎「實用價值」而定

──先談全國人大。由第九屆開始，香港只有一名常委。出任近幾屆人大常委的港人（屬內地官員的許家屯和周南不算），由霍英東、曾憲梓、范徐麗泰到譚耀宗，反映北京某種任用標準。記得在霍英東後，曾有建議由資深人大代表吳康民接任常委，但後來因為種種原因而由曾憲梓出任。其中一個說法是：由於當時香港快要回歸，及在回歸之初，必須創造更廣泛的團結氣氛，對工商界和非傳統左派的統戰工作更需加強，所以選擇了曾憲梓和范徐麗泰。無論這些說法是否屬實，但當年確實在傳統左派圈中引起負面情緒，認為「打江山不能坐江山，坐江山不是打江山」。

其後譚耀宗擔任人大常委，圈內齟齬少了。如這屆由李慧琼接任，在體制內算是正常的事。從他們歷來的表現，總有多個獲得官方重用的理由，惟這又難免外界有不同解讀（例如「舊電池沒用了」、「現在要提升主力部隊士氣」、「關鍵位置總要交給絕對可信的人手上」），五花八門，不一而足。容或這些言論只屬臆測，但或多或少反映了一種「按時局和需要」的用人標準和傾向。普羅大眾不會理會，但局中人則會心領神會。

──預料李澤鉅未能連任政協常委，有解釋說因為他已出任4屆常委，按慣例不會連任，所以毋須太多猜測。此說可以成立，但一般不再連任常委的人士，都不會再擔任政協委員，所以不存在「降級」的聯想；不過李澤鉅卻是「只留位」而不留常委。此外，據報道李澤鉅在出發前並未知悉不再連任常委，因而引起的聯想更多。更有甚者，今天的聯想帶到以前的事件，2014年田北俊因被認為「言論有問題」而被撤銷全國政協委員之職，屬於當時同類事件（引用政協條例第29條「違反全體決議」）的先例。

當然，李澤鉅這次的待遇與田北俊事件的性質不同，但難免引起外界猜疑：這是否一個「以觀後效」的信號？是否背後有連鎖暗示？目前，無人能解答這些問題，惟各種猜測已因這種特殊的「降級」而起。這反過來值得官方思考：為什麼處理統戰關係也弄出如此動盪的效果？即使官方認為這樣可以產生警醒的作用，或令其他人也會作為警惕，以後知情識趣，但這種以權力為主、隨意性特強的手法，又是否合乎「團結」的內涵？從實際效果看，這連統戰的基本要求（產生向心力）都達不到，更如何取得建制內外的民心？

（2）親疏有別 窒礙建設性意見

──必須指出的是，至今為止，上述事件屬於個別事例，待日後調和。不過，從人大代表和政協委員的產生過程來看，已令外界認為，內地的公職是一種「實用價值」的體現；進而推之，更是「利用價值」的實踐。即使在建制派內，也會因「價值不同」而出現「核心建制、外圍建制、邊沿建制」的分別。這符合內地的親疏有別文化，也是「統戰尺寸」的拿揑問題；惟這卻讓人看透，政治圈子就是這樣講求利害關係，甚至急功近利。所以，明乎此，對統戰毋須羨慕，也毋須貶斥，中外古今，同一性質。

──談到人大代表和政協委員的選擇和表現，我倒覺得要因人而異和因時而異。他們選擇成為池中的魚，相信個別人士也希望發揮一些積極作用，關鍵是池中的水是活動的，還是死寂的？

回顧1980年代，不少人大代表和政協委員的發言內容都能直接指出問題、弊病和解決方法，毋須轉彎抹角或隱瞞，因為他們的批評和建言都被視為善意的。當年的討論氣氛也是空前活躍，還有院外活動，人大代表和政協委員可以參加在「兩會」期間由民間組織的討論及學術活動，形成一股真正議事論事的交流氣場。某些代表和委員更被官方稱為「建設性的大炮」，並獲官媒以好言相勸的語言廣泛報道。這也是當年被形容為「第二次解放」的原因（第一次解放是1949年的政權解放，1980年代則是思想解放）。試想，假如這種集思廣益的氣氛得以持續下去，必然可以幫助官方解決煩惱，何樂而不為呢？

（3）人大和政協與民眾關係

──這些號稱「代表港人」的內地公職，為什麼一直未能受到港人關注和重視？這是非常值得思考的問題。很多人問：政協是協商產生的，但人大代表是「選舉」產生的，為什麼只有小範圍的人士才有選舉權？此外，當選者如何接觸市民？市民怎樣才能方便地找到他們？一切都是長久存在的問題。這些問題沒有解決，就談不上代表市民了。曾有全國人大代表稱，即使官方不贊成設立港區人大代表辦事處，惟亦可以容許人大代表（即使是個人也好）公開設立網站，以便他們了解民眾心聲。可是，這種要求近年更沉寂下來，少人提出了。

──倒是官方對人大代表和政協委員有高要求。例如，政協委員有時須按要求自報工作和自評工作，以免出現尸位素餐的情况。人大代表更有定期會議，實際上由中聯辦指導。這是官方設計的遊戲規則，只要他們願意接受，也無所謂；不過關鍵是，這種模式豈不是說他們代表官方發言，多於代表民眾？其實，一切可以平衡，既可講官話，也可說民意。不要只想着「春風桃李花開日」、顧忌「秋雨梧桐葉落時」，那就心裏泰然了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]