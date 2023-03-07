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2023年3月7日星期二
李先知
聞風筆動
筆陣：美國先發制人陰招 抹黑中國正面形象 ／文：阮紀宏
聞風筆動：鄭雁雄人大發言 力撐港走國際化道路 ／文：李先知
林緻茵：ChatGPT會對高等教育構成重大威脅嗎？
歐陽五：台灣敘事——中美間的特殊較量
狄志遠：不要讓《禁蒙面法》窒礙市民表達意見的自由
謝鎧洺：借鑑外國經驗 為港教育經濟尋出路
張遠深：淺談日本少子化問題
聞風筆動：鄭雁雄人大發言 力撐港走國際化道路 ／文：李先知
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【明報文章】近年中央經常提出要香港「融入國家發展大局」，香港有人將此理解為香港「內地化」，可是，了解中央政策思路的消息人士強調，中央一直珍視香港作為國際化城巿的特質，絕非希望香港成為另一個內地城巿。
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筆陣：美國先發制人陰招 抹黑中國正面形象 ／文：阮紀宏
聞風筆動：鄭雁雄人大發言 力撐港走國際化道路 ／文：李先知
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歐陽五：台灣敘事——中美間的特殊較量
狄志遠：不要讓《禁蒙面法》窒礙市民表達意見的自由
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