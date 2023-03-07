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聞風筆動：鄭雁雄人大發言 力撐港走國際化道路 ／文：李先知

【明報文章】近年中央經常提出要香港「融入國家發展大局」，香港有人將此理解為香港「內地化」，可是，了解中央政策思路的消息人士強調，中央一直珍視香港作為國際化城巿的特質，絕非希望香港成為另一個內地城巿。

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