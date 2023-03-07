張遠深：淺談日本少子化問題

筆者認為，日本少子化是一個非常複雜的問題，它並不單純涉及人口問題，當中還牽涉到社會、經濟、文化等多個方面。故此，筆者想藉此機會淺談一下這問題，及日本政府推出了什麼措施來解決。

少子化是指由於出生率下降，導致人口減少、老齡化加劇而帶來的問題。日本的出生率已持續下降多年，而且這個趨勢仍在繼續。日本曾經是一個高生育率的國家，二戰結束後，日本曾迎來一波嬰兒潮：1947到1949年，該國生育率高達4.35，這也是日本在過去半個多世紀以來的生育高峰。

在此次生育高峰後，日本的出生人口數和生育率開始逐年下降，直到上世紀70年代反彈，迎來第二次嬰兒潮：1971到1974年，生育率超過2。但由2000年代開始，出生率就徘徊在低水平，現時只有1.3，距離公認的世代更替水平2.1仍有一定距離。

在社會及經濟層面上，少子化問題已經導致明顯的日本社會結構變化，老年人的比例增加，年輕人比例減少，據統計，目前日本65歲及以上人口已經佔總人口的接近30%之多。這不但影響到社會的穩定和發展，而且老人數量不停增加，社會保障的支出亦會隨之增加，這將給國家財政造成巨大壓力。此外，少子化問題還會影響到文化——由於人口減少，一些傳統文化和價值觀可能會失傳。

政府四方面應對 惟效果不大明顯

日本政府為解決這重大問題，推動了不同措施，當中包括以下四方面：移民政策、區域振興、技術創新，及工作與生活平衡。

第一，該國政府放寬其移民政策，吸引更多外國工人來解決各行業的勞動力短缺問題，而且為不同外國人創建了新的簽證類別，為他們融入日本社會提供支持。

第二，政府推動區域振興，鼓勵國民在農村地區生活和工作，其中一些措施包括向企業提供補貼、改善基礎設施和支持當地產業。

第三，政府投資於技術創新，以應對老齡化社會問題，包括開發新技術和產品，支持老年人的獨立生活，以及促進醫療保健及醫學領域的研究和發展。

第四，在工作與生活平衡方面，政府為鼓勵年輕夫婦生育，提供育嬰津貼、擴大產假等。此外，當局還積極推動女性就業，以提高女性的社會和經濟地位。

但好可惜，筆者認為這些措施的效果仍然不太明顯，岸田文雄政府真是需要繼續努力。如果日本政府希望為該國創造一個可持續的未來，就一定要將固有思想及文化打破，才可找到出路。

作者是日本時事評論員

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[張遠深]