狄志遠：不要讓《禁蒙面法》窒礙市民表達意見的自由

儘管政府於3月1日撤銷基於防疫原因的「口罩令」，但當局於2019年社會運動中緊急訂立的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）就繼續生效，這對部分打算參與遊行的婦女——特別是外傭——造成壓力，因為在過去，實在有參與遊行的外傭被僱主發現後遭報復，也有被虐待的婦女，因參與遊行，被施虐的家人認出，而遭到騷擾。

這些婦女認同婦女應該獨立自主，在婦女節出來爭取婦女權益，我們應給予肯定，因為部分婦女是承擔着被報復或其他風險而參加遊行。她們已是比較弱勢的社群，政府豈不是應該對她們給予更多保護，而不應以禁蒙面法阻礙這些弱勢婦女爭取權益？中國內地及香港都是聯合國《消除對婦女一切形式歧視公約》的締約方，促進弱勢婦女自己出來發聲是政府應有之義。

社會回復平靜 政府應修例加豁免條件

禁蒙面法是針對2019年社會運動而訂立，當時的社會活動中存在一些違法行為，為方便警方追究犯事者責任；而現在因為有了國安法，社會已經回歸平靜，此項顧慮已經不明顯。

當時政府以情急為由，藉《緊急情况規例條例》緊急立法實行禁蒙面法，缺乏廣泛諮詢，民意未夠成熟，但這是情非得已。現在事過境遷，香港社會亦已回復平靜，政府應該考慮重啟有關法例的諮詢，推行修改，以尊重市民順暢地以和平方式表達意見為前提，加入一些豁免條件，確保市民可以在不被報復、針對或「起底」之下，在公開示威遊行時以隱藏容貌方式表達意見。

現時禁蒙面法雖然提供多項豁免條件，但條文過於籠統；對於如何肯定自己行為可以得到豁免，特別是「合理辯解」的具體情况，市民並不清楚，亦不了解怎樣才不會遭到刑事檢控。清晰的檢控指引和解釋，是政府的責任，讓市民不會誤墮法網，例如警方可以公開闡述一些「常見問題」，將有助市民了解情况。這不單令前線警務人員有清晰指引執行法例，亦同時可幫助市民暢通地表達意見。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]