歐陽五：台灣敘事——中美間的特殊較量

今春以來，一方面海峽兩岸互動趨頻、轉暖，另一方面美國對台動作不斷，阻撓和平進程。美國國防部近日宣布，總值約6.19億美元的F-16彈藥和相關設備對台潛在軍售案，已得到美國國務院批准。另據《華爾街日報》透露，美國計劃將在台駐軍數量增加3倍，着重在戰術、武器使用方面加強訓練台軍。美國逐漸掏空「一中」原則，並加速將台灣變成世界又一個炸藥庫和危險之地。

美重構對台敘事 簡化歷史問題

與此同時，美國在台灣問題上的敘事更須警惕。美國國務卿布林肯近日發表涉台言論，有意重構敘事，篡改台灣問題的內政本質，試圖將之國際化，更甚者將「侵略」字眼加諸兩岸。

重構對台敘事，是美國打「台灣牌」的其中一環。華盛頓將老套的敘事邏輯套用至台灣問題，將其定義為「民主與專制之爭」，在國際上不斷宣稱「威權的中國大陸欺負民主的台灣，可能入侵台灣」。

這一敘事將複雜歷史問題簡化成單一選項，並將雙方定性為善惡之爭。這對不了解台灣問題緣由、不了解中國大陸的人，很有吸引力，在烏克蘭危機後也頗有市場。

對台敘事只是美式敘事中的一例。歪曲事實、主觀臆斷、炮製議題、製造話語陷阱……美式對華、對外敘事長期精於此道。中國「氣球」（無人飛艇）飄入美國上空，被美國誇大渲染成「中國安全威脅」，刻意給公眾營造「冷戰重現」的觀感，加劇美國國內和全球的反華、仇華情緒。「修昔底德陷阱」也有違歷史真相，是美國根據本國利益杜撰出的理論，以意識形態作為障眼法，並將戰爭責任推給「老二」。更遑論美國在新疆、西藏問題上的顛倒黑白。

台民意趨「疑美」 島內獨立判斷力量覺醒

儘管美國仍掌握世界上最龐大的媒體資源，然而，對正義與邪惡的判斷和定性，到最後並不止靠敘事。

台灣民意最近從「倚美」轉向「疑美」，顯示島內的獨立判斷力量在覺醒。東盟國家明確拒絕美國煽動，不希望在中美之間選邊站，表達了外交自主和理性。美國調查記者Seymour Hersh披露美國策劃參與了「北溪」（Nord Stream）管道爆炸事件，表明美國國內不乏理性、正義之士。

反觀中國敘事，在國內實行以人民為中心的治理觀，推動共同富裕；對周邊國家「親誠惠容」，建設睦鄰友好關係；在全球倡導以人類命運共同體為基本價值的全球治理觀，推動世界包容式發展。

這些敘事產生了影響力和信服力，繼而產生了向心力，歸根到柢，並不僅僅因為敘事本身的吸引力，還是因為行事之道：中國對發展中國家的處境和訴求感同身受，所以願意平等幫助發展中國家；中國希望世界和平繁榮，所以在伊朗核問題、緬甸問題、烏克蘭危機中，積極從中斡旋調和；中國大陸希望台海和平，所以不斷出台惠台政策，與台胞共享福祉。

今次兩會政府工作報告明確提出「完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」，這與美國無意間透露的「毁台計劃」，兩相對照，誰是真心，誰是假意，不言自明。

反映美國恐懼焦慮

美國不斷解構、重構中國敘事，不僅反過來印證了中國敘事之實，本質上也反映了美國的恐懼。在筆者看來，美國真正焦慮的不僅僅是中國國力上升，還有中國所傳遞的價值觀，以及給世界帶來的正向改變。

時間進入21世紀第三個10年，世人已漸漸厭倦老套的你贏我輸、爾虞我詐的二元對立敘事邏輯。畢竟，這一邏輯沒有讓世界變得更好，而是變得更糟。世界各國需要的仍然是和平、合作、發展、安寧。從這一角度來說，中國式敘事、行事之道及其背後所蘊含的中華文明，契合了世界的需要，其復興也就是歷史進步的必然。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]