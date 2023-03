林緻茵：ChatGPT會對高等教育構成重大威脅嗎？

各大學(甚至各學科教師)對這種新科技的取態也不一:有大學積極把ChatGPT融入學習,藉人工智能鍛煉學生的判斷和提問能力;有些則以ChatGPT技術尚未成熟、答案時有偏頗,學生也未有足夠的判斷和自制能力為由,勒令禁止使用。

香港大專院校對ChatGPT的取態也各異:港大是首間宣布禁止學生使用ChatGPT的院校;科大則容許學生有限度使用ChatGPT,讓老師按課程內容制定使用人工智能的方向。隨着ChatGPT開放應用程式界面(API),更多港人會接觸這項新科技。在此環境下,我們應該禁止學生使用,還是應該盡早讓他們學會如何善用新科技?

為何ChatGPT會令大學產生危機感

當科技出現重大演進,教育界都會探討其潛在影響。有人擔心科技會令人的技能流失,雖然這種隱憂不會解除,但過去的經驗也未至於使我們覺得「天已塌下來」,因為教育制度的設計,會要求我們先掌握事物的基本原理,才容許我們運用工具。不過,比起計算機和互聯網,ChatGPT對大學教育帶來的挑戰更大,因為它完成工作的速度更快、內容看似更完整、更有自學能力。

ChatGPT的本質是聊天工具,擅長生成類似人類的對話內容,其文字回應具連貫性、符合上文下理。它能回應各種「提示」(prompt),例如問題、陳述、意見等。

惟由於ChatGPT的資料庫仍有局限,當遇到資料不全的情况,它就會生成一堆可能與事實不符的內容。如果使用者對事實沒有基本認知,就有機會被誤導。因此,比起一般由網絡搜尋所得的資訊,學生使用ChatGPT時,需要更強的判斷能力,因為由ChatGPT提供的答案已是各種現有資料的匯總,基本上已繞過了蒐集和整理資料所需要的思考過程。此外,若學生只滿足於ChatGPT所給予的答案(即建基於現有資料的答案),他們就不會開創新的觀點。

當ChatGPT都能寫文 到大學還要學什麼

以筆者任教的人文學科為例,有教授嘗試評核由ChatGPT提供的答案,結果屬及格水平。換言之,學生用人工智能做「槍手」,不難求得一個C。於是,在大學任教的朋友估計ChatGPT的出現,會令師生之間出現另一輪科技競賽。

過去,為應對互聯網各種功能所衍生的抄襲問題,大學購入了專門檢查抄襲的軟件。於是有些學生又出動了改述(paraphrase)這一招,把其他人的文章改頭換面,或是索性把抄來的中文文章段落翻譯為英文,以瞞過軟件。

從這種「catch me if you can」的經驗可見,就算學校禁止學生使用ChatGPT、引入檢查工具,令學生有所顧忌也好,抄襲問題不可能完全杜絕。所以,大學的評核方法亦會因時制宜地轉變,例如要求學生記錄思考和創作過程、讓學生進行答辯等,正如學校沒法阻止小學生用計數機做功課,所以老師會要求他們寫下每一個計算的步驟。

可見,真正值得我們討論的問題,不應限於大學如何應對學生以人工智能代筆,而是當ChatGPT有能力從海量資料中找出合適資訊的情况下,我們需要學生從大學教育中學到什麼?大學的教學模式,需如何因應人工智能的發展而改變?哪方面的技能要加強,哪些部分可以省略?

人類與人工智能 應如何分工

要回答以上問題,我們要先了解ChatGPT目前的「能」與「不能」。我們難以預測假以時日,ChatGPT會演化至哪種程度,故以下分析,純粹基於筆者近來與ChatGPT的互動所得出的觀察。

ChatGPT未能進行非字面的深層推理,例如分析句子中的隱喻,因人工智能對資料並沒有「語境」的掌握。筆者念大學時,有老師曾教導文本細讀(close reading)技巧,讓我們理解作品的歷史及文化背景、作者生平、行文特點、他正在回應哪些觀點等,以增強我們觀察、分析和書寫的能力。直接「copy and paste」,無法達到相同效果。

ChatGPT也難以取代人的道德判斷。以經典的「電車難題」(trolley problem)為例,ChatGPT的答案有條理地解釋了「電車難題」的來源,與當中涉及的「功利主義」和「個人權利」等觀點,看來的確很像一篇大學生的作業。但如果作業要求學生選擇一個立場,並闡釋其背後的道德理據,學生就不能只依靠ChatGPT作答。ChatGPT在回答中再三強調,它只是人工智能,無法做出道德選擇,因每一個選擇背後都涉及價值,而人類才擁有價值觀(這一點它答得很好)。

同樣道理,從研究層面來說,就算ChatGPT有能力整理海量的資料,包括現有文獻內容,它也無法判斷何謂「研究缺口」,因一個研究的價值,相當視乎它的社會價值。基於研究結果而提出的建議,亦需要在各種利益與矛盾之間取捨。雖然ChatGPT可以擔當一個及格的研究助理,惟分析、探究和建議的角色,仍然需要由人擔當。

大學需與學生共同探討哪些問題

ChatGPT當前的發展,不會完全顛覆教育制度,但我們需要與學生共同探討的是,當學生一鍵已能夠找到答案時,他們為何還要花時間學習基本功?美國有教授以ChatGPT訓練學生的提問能力,也是出於此道理——當學生連基本概念都無法掌握,自然也無法準確提出問題。

假如ChatGPT不是曇花一現的熱潮,這種科技有機會取代一部分人類的工作,而這個現象已正在發生。如大學要培訓未來社會所需的人才,這些人要有怎樣的特質和技能,才能駕馭科技?培養學生明辨慎思的能力,是大學教育的意義之一,這是為何中小學不適合討論的問題,到了大學可以探討。當資訊愈多,人就愈需要更高階的判斷能力。ChatGPT面世後,大學教育應如何進一步提升學生的思辨能力?

說到底,懲罰學生「抄襲」,只是被動地應對了人工智能的發展;如何鼓勵學生不急於找到答案,願意花時間在閱讀、思考和推論的過程上,才是真正值得探索的問題。

作者是公共政策顧問

