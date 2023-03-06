鄭立：續戴口罩 只因不用白不用？

對於大部分人還繼續戴口罩，會有不同的原因猜測：有人說習慣改不了；有人說香港人是「東亞病夫」特別怕死；有人認為是群眾壓力，甚至覺得這是「奴性」的表現。自然亦會有人反駁，戴不戴口罩是自由。他們主張，在法律禁止時，你沒有不戴口罩的自由；但在法律容許時，則有無視《禁蒙面法》去戴口罩的自由之類。

不過真正的原因，會不會單純是因為大家都已經儲備了大量口罩，抱着不用白不用的心態，戴到用光為止？就是花錢買了的東西，解除了口罩令就不用的話，要怎樣處理好呢？丟掉就太浪費，不丟掉卻很浪費空間，不如繼續用下去，用到用完為止，剩下一點以備不時之需，或者真的能減少疾病也說不定。這比較可能是大部分人的心態吧？

如果這是真的，其實也沒什麼好罵的。可能就像我們吃飯時把最後一粒飯吃完，只是付了錢不想「射落海」而已，沒什麼其他用意。

倒是遇到這個情况，大概最頭痛的是口罩店了。在這3年間，香港到處都有口罩專門店，而無疑就算大家還是在戴口罩，恐怕都不會再買新的。想戴的人就算自己沒有大量存貨，要從不再戴口罩的人處取得也應該非常容易，所以應該再也不會有銷量了。

不過他們可考慮一下，不如將手頭上那些各種花俏的口罩，每個款式一個，像郵票一樣搞成一個紀念包，紀念這次長達3年的疫症。或許將來有升值潛力也說不定。

作者是專欄作家

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[鄭立]