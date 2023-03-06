張俊聲：一罩之隔的社交距離

怎料口罩令全面撤銷之後，選擇立即解除束縛的，只是小眾。專家建議市民於人群密集的地方最好仍佩戴口罩，以避免感染；社會各界亦應以包容的態度，尊重個人的選擇權利。學生回校雖不用再強制佩戴口罩，但不少學校仍鼓勵師生於適當的時候，做好個人防護措施。作為那些在公眾場合坦蕩蕩以真面目示人的「另類」，大多不禁納悶：「到底發生了什麼事？」

戴口罩由法例規定變成心理需要

口罩作為防禦病毒侵襲的醫療用品是常識，但口罩作為保護私隱、遮蓋傷痕和謝絕社交的工具，亦是現實。一夜之間改變的，是佩戴口罩的行為由「法例規定」變成「心理需要」。有人歸咎是服從心態使然，或者是長久建立起來的習慣一朝難改。但從另一個角度分析，似乎社會上的大多數對於所謂「以真面目示人」這個選擇，仍然存有一定程度的戒心。

於大學校園當中，目測所見，繼續佩戴口罩的師生仍佔多數。較早前已有研究指出，年輕人可能會有「容貌焦慮」的狀况：鑑於對自我形象欠缺信心，因而比較容易在脫下口罩後感到不安。相關的論點在此不贅。惟目前仍然佩戴口罩的市民當中，有老有幼、有男有女、有「黃」有「藍」、有富有貧，很難簡單利用某種特定的群組或信念將之區分。

或者，他們的共通點之一，是口罩確確實實能夠為佩戴者提供一份安全感——只是一個如此簡單的動作，就可以讓人倍感從容，在喧鬧中找到難得的平靜，何樂而不為？

以「防衛式社交」在紛擾中自處

過往一段較長的時間裏，大家都習慣了有距離感的相處模式；現在人與人之間的社交距離，由實際的1.5米延伸至虛無難測的心理距離。薄薄的一罩之隔，既是毫釐，也是千里。進入「後疫情」時代，口罩亦如衣服一般，成為不少人日常生活中的必需品。戴上口罩來溝通，喜怒不形於色，好惡不言於表，筆者暫且稱之為一種「防衛式社交」。

這種特殊的社交方式，正正有助不同年齡、背景和身分的人，適應新環境中的挑戰。所以我們要明白的，不單是佩戴口罩作為一種公共衛生層面的個人選擇，更是疫後的新人類如何於「取消文化」（cancel culture）盛行的時代中，在出現信任危機的社群裏自處。

真面目是什麼？是面上的雀斑和暗瘡，還是你我內心真正的想法和期許？香港曾被視為全亞洲最安全的城市，亦是全世界最安全的地區之一，究竟真正的安全又是什麼？如果時時刻刻需要面對着生活上各色各樣的危機，或者掛在面前的口罩，確實可以為凡夫俗子提供片刻的喘息空間。期待3年已久的自由雖然歸來，卻暫未換來失落的安全感。看來全面復常之路，仍需努力。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系高級講師

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[張俊聲]