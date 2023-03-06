納扎爾拜．葉爾肯：布林肯訪「中南亞三國」 為歐亞大陸自由民主護航

擴大哈美合作 彰顯大國擔當

克里姆林宮自針對烏克蘭開啟「特別軍事行動」之日起就已昭告天下，俄國並非信守諾言的「君子」，而是肆無忌憚的「小人」。與之相比，戰爭爆發伊始就全力援烏的英美兩國，則通過實際行動告知盟友，華盛頓與倫敦作為世界秩序與格局的捍衛者，始終是一言九鼎的全球領袖，絕不允許任何一方採用非常規手段以大欺小，或單方面使用武力改變區域乃至全球現狀。

究其原因，烏克蘭和哈薩克作為蘇聯核武繼承國，在獨立之初就已同俄、美一道，於1992年5月23日在葡萄牙里斯本簽署了關於履行第一階段削減戰略武器條約的《里斯本議定書》，進而開啟了歐亞大陸心臟地帶邊緣區三國（包括白俄羅斯）的無核化進程。在此後的兩年時間內，烏、哈、白三國相繼簽署《不擴散核武器條約》及《布達佩斯安全保障備忘錄》，在聯合國及歐洲安全與合作組織（OSCE）框架內，分別得到五大核武國（美俄英法中）的安全保障，即其國家主權、獨立與領土完整不受侵害。

自此，曾經擁有世界第四大核武庫的哈薩克堅持奉行無核化政策，根據首任領導人納扎爾巴耶夫簽署之總統令，隨即關閉了境內曾進行456次核試爆的塞梅伊核武試驗基地，並按部就班地撤出核武庫存。但好景不長，克里米亞危機的爆發，對哈薩克敲響了一記重重的安全警鐘，不可避免地引發一場史無前例的全球性地緣戰略信任危機。

相比之下，俄國突如其來的「特別軍事行動」則進一步火上澆油，加劇了區域乃至全球安全形勢的緊張態勢。而俄羅斯總統普京於今年2月28日簽署之有關暫停履行《新削減戰略武器條約》的決定，則將全球地緣政治之不確定性提升至新高度，反向挑戰美國的危機應對能力的同時，變相警告鄰國不得輕舉妄動。因此，布林肯的訪哈行程是警告克宮及其「盟友」，美國決不允許哈薩克在沙文主義及帝國主義的雙重壓力下，成為「第二個烏克蘭」。

哈美聯手 鞏固歐陸民主前線

從地緣安全視角來看，蘇聯解體後相繼開啟民主轉型進程的俄羅斯聯邦、高加索三國（格魯吉亞、亞美尼亞、阿塞拜疆）、中亞五國（哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克）及蒙古，作為OSCE成員國，屬歐羅巴文明抵禦東方專制入侵之「前哨陣地」，其相關板塊之地緣戰略重要性，伴隨「東西博弈」的持久化、複雜化及激烈化而得以持續突顯。

反觀從哈薩克國族建構史不難看出，哈薩克民族精英擁有眾所周知的千年自由文明與百年民主傳統。在布爾什維克侵略軍長驅直入血洗中亞之前，哈薩克北方草原及南方河中地區精英，在俄國1917年二月革命勝利後的憲政民主改革框架下，相繼宣布組建能夠真正代表全民的自治政府，其領導人阿里汗．布克伊哈諾夫（Alikhan Bukeikhanov）與穆斯塔法．紹凱（Mustafa Shokay）在內戰期間，為捍衛民族獨立與國家之結晶（即民主），曾分別尋求日本政府的承認及美國時任總統威爾遜（Woodrow Wilson）的援助，希望能夠得到國際社會關注與支持，使其所屬區域問題國際化。

肯定哈國三位一體式民主化道路

事實證明，民主並非一文不值或可有可無的烏托邦，而是須用無數鮮血與生命築起的「希望之源」，一個引導萬民邁向自由樂土的「神聖燈塔」，及防範其免遭奴役思想侵蝕的「偉大長城」。百年前的哈薩克民族精英，用生命代價書寫了終得以光復的壯麗篇章，提醒後人，專制如同暴雪般終會隨風飄過，民主則會如同春風般終將在春暖花開之際溫暖每個公民的內心，而謊言則會在此過程中如同冰川般消失殆盡；由此使人不可避免地深陷於無盡的反思中，一方面糾結於早已不復存在的「強盛」與「偉大」，另一方面則困惑於根本無法預測的未來與可預估的最終歸屬，進退兩難。

也正因如此，布林肯選擇哈薩克為其此次中南亞之行的首站，其目的歸根結柢是肯定該國總統托卡耶夫所開啟之「新哈薩克」改革大業，全力支持他以去殖民化、去獨裁化、去專制化為核心的三位一體式民主化道路，為崛起於沙文主義及帝國主義籠罩下的「民主獨苗」保駕護航。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是哈薩克猶太裔學者、上海環太國際戰略研究中心特約研究員

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[納扎爾拜．葉爾肯]