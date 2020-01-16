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2023年3月6日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：「LGBT失言事件」對岸田政府的衝擊有多大？ ／文：林泉忠
聞風筆動：習近平向李家超打招呼 利好特區政府 ／文：李先知
宋偉：「新冷戰」逐步加劇 第三世界國家面臨困境
尹子軒：英「溫莎框架」未解決脫歐後問題
納扎爾拜．葉爾肯：布林肯訪「中南亞三國」 為歐亞大陸自由民主護航
張俊聲：一罩之隔的社交距離
鄭立：續戴口罩 只因不用白不用？
筆陣：「LGBT失言事件」對岸田政府的衝擊有多大？ ／文：林泉忠
【明報文章】當LGBT（性少數者）議題成為政治問題的時候，它的衝擊力究竟有多大？最新個案來自日本的岸田政府。
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筆陣：「LGBT失言事件」對岸田政府的衝擊有多大？ ／文：林泉忠
聞風筆動：習近平向李家超打招呼 利好特區政府 ／文：李先知
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