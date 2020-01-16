觀點
林泉忠

筆陣

筆陣：「LGBT失言事件」對岸田政府的衝擊有多大？ ／文：林泉忠

【明報文章】當LGBT（性少數者）議題成為政治問題的時候，它的衝擊力究竟有多大？最新個案來自日本的岸田政府。

上 / 下一篇新聞