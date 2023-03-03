ChatGPT究竟是什麼？有什麼好處？這篇文章不是由人工智能代筆，但以下則是筆者與人工智能程式對話的節錄——

．ChatGPT是什麼？

ChatGPT是一種自然語言處理（NLP）技術，使機器能夠理解和響應人類對話。它基於GPT-3模型，這是一種深度學習算法，可以對問題和對話生成類似人類的響應。ChatGPT用於各種應用程序，包括客戶服務、虛擬助手和聊天機器人。

．ChatGPT對社會有什麼好處和壞處？

ChatGPT可以造福社會。它可以幫助人們學習新技能，與朋友和家人保持聯繫，甚至幫助人們找到工作。它還可以幫助人們了解時事並幫助他們做出更好的決策。ChatGPT的一個潛在缺點是它可用於傳播錯誤信息或虛假信息。它還可以用來傳播仇恨言論或其他形式的歧視。此外，它還可以用於惡意攻擊弱勢群體，例如兒童或老人。

．過去有什麼例子被用作傳播錯誤信息或仇恨言論？

2019年，一群黑客使用ChatGPT散佈有關2019年香港抗議活動的虛假信息。黑客利用該平台散佈謠言並煽動對抗議者的暴力行為。此外，在2020年，一群白人至上主義者利用ChatGPT散佈仇恨言論並煽動針對有色人種的暴力行為。

．為何ChatGPT是一個熱門話題？

ChatGPT是一個熱門話題，因為它已成為傳播錯誤信息和仇恨言論的流行平台。它易於使用並且可以匿名使用，因此很難追蹤和阻止虛假信息和仇恨言論的傳播。此外，ChatGPT是操縱輿論和影響政治話語的強大工具。

．對國家安全有什麼風險？

ChatGPT的使用會帶來國家安全風險，因為它可用於傳播虛假信息和宣傳，從而導致公眾動盪和政治不穩定。此外，它還可用於傳播惡意軟件，這些惡意軟件可用於竊取敏感信息或破壞關鍵基礎設施。最後，它可以用來協調對國家安全構成直接威脅的恐怖活動。

（作者按：以上是筆者與人工智能程式的真實對話內容，並利用翻譯軟件翻譯，不代表筆者立場。）

會否教壞年輕人 令人擔心

人工智能的確有它的局限，例如錯誤使用信息和內容，甚至是大型語言模型中經常見的「人工智能幻覺」等。筆者過去曾經探訪科技公司了解相關科技及應用，認識到初期研發的人工智能聊天機器人程式，曾經因為在其學習階段被惡搞的網民「教壞了」，例如以兒童不宜的冒犯語言或學了錯帶歧視性的回應等。曾經也有人利用人工智能作曲，但有不少音樂創作者認為相關「作品」缺乏靈魂，甚至批評是垃圾都不如。

人工智能帶來的爭議，真的不少，例如憂慮學生利用人工智能做功課甚至寫論文；早前有不少人工智能挑戰不同類型的考試，成績未如人意。當然，更令人擔心的是，不完美的人工智能會在學習及教育上，利用錯誤資訊而提供煽動性的觀點，如此會否教壞年輕一代甚至觸犯其他法律呢？

有否足夠監管 非常重要

科技可以提升效率，甚至解決人力短缺的問題，但其技術最終都是由人編寫及設計，當人嘗試做上帝，會得出什麼結果呢？在科技發展當中，有否足夠監察、制衡、監管及優化改善，亦非常重要。利用科技當然可以令生活更舒適、社會更進步，惟畢竟人是有血有肉、有靈魂的，如盲目跟隨人工智能，反而會令人倒退，使人不再獨立思考和努力，盲從電腦程式。這是跟發展科技的初衷本末倒置。

筆者還是相信科技的發展和進步，可以令社會變得更美好。問題不在於科技進步的局限或缺點，而是如何與科技及其應用的人一同學習和進化。否則，可能有一天真的如科幻電影的情節，當電腦判定人類是摧毁地球的「問題源頭」或「病毒」，最後我們就會被「清除病毒程式」處理掉。

作者是前民政事務局長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐英偉]