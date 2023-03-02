陳帆川：大小媒體 如何報道轟動新聞？

傳統上，大報有所謂的報格，以報道政治和經濟等涉及重大公眾利益的新聞為主；而在處理突發新聞時，除非是傷亡慘重的天災人禍，否則屬於次要，因為一是其中涉及的公眾利益相對少一點，二是主要為滿足讀者獵奇心，有失報格。至於小報則較少風格和道德上的顧忌，因此熱中報道突發和地區新聞，以填補大報沒有涉獵的缺口，催谷銷量。

後來大報與小報的分野愈來愈模糊，尤其當大家都追求點擊率時，不論大小報都要按讀者口味去寫稿；再加上即時新聞氾濫，迫使各家傳媒「即時抄襲」，令大家的新聞愈來愈似。

大小傳媒角色 似乎易位

現在香港的大報與小報，可分為主流傳媒為主的大媒體，及在近年如雨後春筍般湧現、扎根在海外或本港的小網媒。在這宗案件的連日報道中，大小傳媒的角色似乎易位——大媒體不斷發布標題聳人聽聞的即時新聞，小媒體反而沒有什麼報道。

這可能是因為，當大媒體不得不瘋狂追求點擊率的時候，小媒體已經全部轉型，依賴捐款和月費生存，網絡流量變得次要。訂戶之所以願意付費，除了因為政治立場之外，也因為一些獨特的訪問，以及鮮見於主流傳媒的報道。因此小媒體寧願放棄追趕人有我有的熱點新聞，集中資源撰寫獨家稿件，例如各式各樣的在英港人故事。

這種易位也可能衍生一個觀感，就是大媒體的報道毫無特色，家家戶戶差不多，難以令人記住；小媒體反而風格突出、題材深入，更加值得真金白銀支持。

大媒體其實不失獨家或自家發掘的報道。例如在是次案件轟動全城之前，最大的新聞是賀建奎獲批「高才通」，牽扯出一連串涉及公眾利益的跟進報道。上周二有兩間傳媒率先報道此新聞，其中之一是《明報》，但由於全港媒體即時轉載，絕大部分不會標明出處，因此很多人對於《明報》的印象，可能還不及小網媒深刻。因為小網媒的出品，通常不會隨處可見，看上去更加「獨家」。

香港經歷一場媒體關停風暴之後，由數量更多、規模更小的自媒體接棒，定位跟主流傳媒截然不同。至於主流傳媒在政治局限底下，似乎更加熱中於追蹤網民和社會熱點，令各家媒體的分野愈來愈不明顯。不論是大媒體還是小媒體，若能在public's interests（公眾興趣）之中寫出public interest（公眾利益），便是好新聞。可惜公眾往往分不太清。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]