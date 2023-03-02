莫建成：「開心香港」藥石亂投 應認清市民懊惱原因

疫下市民苦不堪言

政府似乎視而不見

在新冠疫情下，旺角、尖沙嘴、銅鑼灣這些商業旺區「吉舖」處處，很多市民失業，大量基層市民開工不足，生活苦不堪言。這些景象和民情，筆者看到，市民看到，筆者相信政府都看到；但在財政預算案中推出的措施，似乎令人感到政府對這些情况是視而不見。

根據政府說法，2000萬元的「開心香港」計劃，聚焦美食體驗、愉快遊樂、文青創作等活動，多元化的玩樂選擇會有助刺激消費和經濟。本港未來會在多個地區舉辦大型「美食市集」，旅發局亦將在夏季籌辦以維港為舞台的大型海陸嘉年華。

筆者一年半前辭任區議員之後，除了繼續服務社區，亦重投老本行的社工工作。在這一年多的光景中，筆者每天都接觸市民，有基層、有中產，按觀察和傾談，經濟困境和自由受限制，令他們很不快樂，他們亦不知道如何是好。

筆者每天都聆聽着市民的聲音，先在這裏總結一下。過去兩年的財政預算案，市民在不開心生活下最關心的事情，就是政府派多少錢、退多少稅；對於其他財政政策和措施，似乎興趣不大。

這現象的原因為何？因不少市民過去3年都因過度的防疫措施而陷入經濟困境；另一原因是不少人認為自由受限，於是不問世事、消費吃喝玩樂過生活。

香港是否一個快樂城市？從這些調查或可看到一些情况：今年1月，有市場調查公司的調查顯示，香港人於2022年的整體快樂指數只得5.6分（滿分為10分），在亞太區7個地區或國家當中包尾。聯合國於2022年3月公布的《世界快樂報告》（World Happiness Report）指出，香港的排名由2018年報告中第76位，下跌至去年報告的第81位，排名比中國內地（72位）和俄羅斯（80位）還要低。

在現實角度來看，有力度的經濟援助措施相信可以令市民快樂一些。過去3年，筆者和民主黨不斷爭取政府推出失業和就業不足援助金，但一直不果；今年財政預算案公布前，民主黨亦已明確提出，儘管香港逐步復常，但經濟復蘇緩慢，市民正面對環球通脹、物價高企及公營事業連環加價等壓力，冀政府體恤市民及刺激經濟，向全港市民發放1.5萬元現金或消費券。

可惜的是，政府似乎不明白市民的困境，派發的消費券金額不但沒有加碼，更減半至僅得5000元，退稅上限亦由去年的1萬元減至今年6000元。

筆者認為在復常路上，政府「派糖」應該加碼才是正確做法，讓市民在未來幾個月的生活可以過得「鬆動一些」，讓他們在社會復常路上有時間回氣，讓失業者搵工時「有個錢傍身」、開工不足者「有個錢」幫補一下生活，讓他們在復常過程中過得快樂一些。

除了經濟援助外，要讓港人的生活過得開心，自由的社會氣氛十分重要。過去兩年，不少港人日常生活中的聚會，都是親友移民前的送別。無論經濟狀况好或不好的港人，不少人都因為與好朋友和親人分離兩地而感到不快樂。而大量港人離開的原因，正正就是新政治時代的社會氛圍。

必須讓社會自由環境復常

筆者認為，一個人是否感到開心快樂，是由心而生的情緒和感覺，不是一個「開心香港」計劃就可以做到。政府撥出2000萬元推出「開心香港」計劃，這個金額在整個財政預算案中的所佔比重儘管微小，不過若計劃作用不大，花2000元來推動亦是浪費公帑。

筆者建議政府不要為做而做，不要將公帑藥石亂投，應將這2000萬元用於更有意義的項目。若政府希望港人重拾開心快樂，當局需認清港人懊惱的真正原因，認真思考香港人不快樂、不開心的深層原因。而在復常路上，政府除了讓經濟環境復常之外，亦必須讓社會的自由環境復常，讓香港人在財政上和表達上都感到真正的自由。這樣香港人才會有真正的開心快樂。

作者是民主黨副主席、註冊社會工作者

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[莫建成]