周浩鼎：前海發展 港深合作 潛力無限

【明報文章】民建聯主席李慧琼上周六帶領我們民建聯工商專業委員會代表團訪問前海管理局，討論加強香港與前海合作，團員包括作為工商專業委員會主席的筆者本人、委員會副主席陳恒鑌，以及黃英豪、陳仲尼、黃俊碩、葛珮帆、陳永光、洪錦鉉、李聖潑、柯創盛、潘景和、余仲良一行13人。是次拜訪，亦與深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、南山區委書記曾湃會面。
此行我們參訪了前海管理局、深圳國際仲裁院、前海深港青年夢工場，以及中國建築國際集團的組裝合成房屋項目。
正如民建聯主席李慧琼表示，此次考察參訪收穫豐盛，在兩地恢復全面通關下，期望今後雙方有更加密切的聯繫和合作。
仲裁服務 大有潛力
坐落前海的深圳國際仲裁院，據了解，現時已經累計處理金額超過1000億人民幣的民事糾紛，深圳國際仲裁院有三分之一的核心董事乃來自港澳的知名人士；此外，前海也是先行先試運用香港普通法制度處理民事訴訟，有助加強港深合作。
筆者作為法律界一員，深信將來港深合作的仲裁服務絕對是大有潛力，現時大灣區律師執業考試已實踐至第三年，愈來愈多的香港法律業界人士可到大灣區執業，以及參與爭議解決服務，拓展他們的業務機遇。同時，透過港深合作，達至1＋1大於2，可以進一步幫助香港鞏固法律及爭議解決中心的地位。
前海發展規劃的重點產業是金融業，立法會議員陳仲尼就重點指出，兩地的合作關鍵就是「強強聯手」，打通相關的制度關卡。
就上周中央公布的「前海金融30條」（即《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》），會上雙方深入討論，當中就香港設立的私人銀行、家族辦公室及資產管理公司可落戶註冊前海，並在內地展開業務，民建聯提出稍後就執行上，包括法規、稅務及經營等方面需進一步打通，以助吸引更多金融集團和企業來港開拓內地市場；同時，在「私募基金通」的基礎上，日後亦應擴大至兩地的綠色基金與ESG（環境、社會與管治）基金的互聯互通。相關建議亦得到深圳前海方面認同。
冀訂機制 讓港會計師在內地執業
李慧琼主席及黃俊碩議員皆是會計師，兩人都不約而同建議前海當局以先行先試方式，容許香港會計師在前海提供有限度的專業服務，亦將會在今年「兩會」提案中繼續爭取，包括經專屬考試之後，讓香港專業會計師在大灣區9個內地城市提供專業服務。
事實上，大灣區律師考試已經實踐了一段時間，讓香港律師亦能落戶大灣區，在內地拓展執業空間，相信會計業界也盼能夠採用相類機制，爭取在內地執業。
筆者作為香港青年時事評論員協會主席，過去也有就如何助青年融入國家發展大局提出意見。此行我們拜訪了前海深港青年夢工場，亦與一些跑到前海當地創業的年輕人會面。據今次會面了解，前海方面為創業者提供了相當優惠的辦公室安排，而當地的人才公寓也十分吸引。
我們接觸到的一批青年創業者，他們從事跟科技、元宇宙或創意相關的項目，他們都是看好內地的機遇，希望在內地幹一番事業。對於他們的熱誠及抱負，我們十分欣賞。創業艱難，但他們仍然迎難而上，並且成功闖出一片天地，這實在也對社會有正面鼓勵的意義。
正如習近平主席在去年7月1日講話中提出，融入國家發展大局，為香港不斷增強發展動能，這是香港進入由治及興的階段下的重中之重課題。我們定必共同努力，為香港創造更多經濟機遇。
作者是民建聯立法會議員、香港青年時事評論員協會主席
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