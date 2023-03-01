周浩鼎：前海發展 港深合作 潛力無限

此行我們參訪了前海管理局、深圳國際仲裁院、前海深港青年夢工場，以及中國建築國際集團的組裝合成房屋項目。

正如民建聯主席李慧琼表示，此次考察參訪收穫豐盛，在兩地恢復全面通關下，期望今後雙方有更加密切的聯繫和合作。

仲裁服務 大有潛力

坐落前海的深圳國際仲裁院，據了解，現時已經累計處理金額超過1000億人民幣的民事糾紛，深圳國際仲裁院有三分之一的核心董事乃來自港澳的知名人士；此外，前海也是先行先試運用香港普通法制度處理民事訴訟，有助加強港深合作。

筆者作為法律界一員，深信將來港深合作的仲裁服務絕對是大有潛力，現時大灣區律師執業考試已實踐至第三年，愈來愈多的香港法律業界人士可到大灣區執業，以及參與爭議解決服務，拓展他們的業務機遇。同時，透過港深合作，達至1＋1大於2，可以進一步幫助香港鞏固法律及爭議解決中心的地位。

前海發展規劃的重點產業是金融業，立法會議員陳仲尼就重點指出，兩地的合作關鍵就是「強強聯手」，打通相關的制度關卡。

就上周中央公布的「前海金融30條」（即《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》），會上雙方深入討論，當中就香港設立的私人銀行、家族辦公室及資產管理公司可落戶註冊前海，並在內地展開業務，民建聯提出稍後就執行上，包括法規、稅務及經營等方面需進一步打通，以助吸引更多金融集團和企業來港開拓內地市場；同時，在「私募基金通」的基礎上，日後亦應擴大至兩地的綠色基金與ESG（環境、社會與管治）基金的互聯互通。相關建議亦得到深圳前海方面認同。

冀訂機制 讓港會計師在內地執業

李慧琼主席及黃俊碩議員皆是會計師，兩人都不約而同建議前海當局以先行先試方式，容許香港會計師在前海提供有限度的專業服務，亦將會在今年「兩會」提案中繼續爭取，包括經專屬考試之後，讓香港專業會計師在大灣區9個內地城市提供專業服務。

事實上，大灣區律師考試已經實踐了一段時間，讓香港律師亦能落戶大灣區，在內地拓展執業空間，相信會計業界也盼能夠採用相類機制，爭取在內地執業。

筆者作為香港青年時事評論員協會主席，過去也有就如何助青年融入國家發展大局提出意見。此行我們拜訪了前海深港青年夢工場，亦與一些跑到前海當地創業的年輕人會面。據今次會面了解，前海方面為創業者提供了相當優惠的辦公室安排，而當地的人才公寓也十分吸引。

我們接觸到的一批青年創業者，他們從事跟科技、元宇宙或創意相關的項目，他們都是看好內地的機遇，希望在內地幹一番事業。對於他們的熱誠及抱負，我們十分欣賞。創業艱難，但他們仍然迎難而上，並且成功闖出一片天地，這實在也對社會有正面鼓勵的意義。

正如習近平主席在去年7月1日講話中提出，融入國家發展大局，為香港不斷增強發展動能，這是香港進入由治及興的階段下的重中之重課題。我們定必共同努力，為香港創造更多經濟機遇。

作者是民建聯立法會議員、香港青年時事評論員協會主席

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[周浩鼎]