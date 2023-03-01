劉銳紹：沉舟側畔千帆過 向陽花木早逢春──從楊紫瓊、杜琪峯、烏克蘭藝術看文化使命

（1）意識形態不宜自我屏蔽

──楊紫瓊在第29屆美國演員公會頒獎禮上獲得最佳女主角獎，表面上沒有什麼政治爭議，但這個獎項增加了她在即將揭盅的奧斯卡電影金像獎獲獎的可能。而近年在奧斯卡頒獎禮上發生的一些事情（例如2021年，反對《逃犯條例》修訂的社運紀錄片《不割席》獲提名最佳紀錄短片，以及被指「辱華」的華人導演趙婷憑Nomadland獲提名角逐最佳導演），令中國有所禁忌，當年不作直播，香港也取消播送。今年，香港有電視台取得直播權，外界正關注北京的態度。

──香港的國際級導演杜琪峯最近擔任第73屆德國柏林影展主競賽單元評審，他在記者會上說：「如果有極權時，人民失去自由時，電影通常首當其衝……全球爭取自由嘅國家同人民，都要支持電影，因為佢會代你發聲。」內地「小粉紅」群起而攻之，指柏林影展和他都是「反華勢力」；轉發杜琪峯消息及言論的微博帳號據稱被封。

──上述反應和指摘都很奇怪，彷彿要向全世界展示，即使是世界級的文化活動、國際級的文化人，都要以中國標準為標準，否則都是「非我族類」。其實，杜琪峯的發言只是一種普遍意義的概括內容，沒有提及任何國家；即使曾出現「香港」兩字，但馬上修正。內地的反應近乎自我對號入座，只能反映「戰狼心態」和狹隘思維。

同樣是這種心態，導致很多畫地為牢的行動。台灣金馬獎出現北京不愛聽的內容，大陸於是禁播，還禁止陸方人士參加。世界盃足球賽，轉播時又出現打格片段，以免中國觀眾看到外國已經疫後復常。諸如此類，只會削足就履，對建立軟實力毫無好處，反而愈弄愈糟。

其實，凡是意識形態的領域都不宜自我屏蔽；相反，更要參與其中，藉以顯示中國的存在和價值。當然，中國可以創造自己的標準和品牌，藉以擴大國際影響力甚至主導世界，但必須講求質量。例如，中國曾希望用「孔子和平獎」挑戰諾貝爾和平獎，但搞了一陣子就搞不下去。中國經常嘗試依靠經濟推動文化，花了不少資源，聘請中間人或推手，爭取國際文化獎項，惟由於本身的作品與國際主流格格不入，結果財大氣粗的投資，成了外國推手眼中「最容易騙的錢」，多多益善，但對中國形象無大幫助。

（2）從人類發展大歷史看文化使命

──中國出現上述適得其反的效果，最主要的原因是中國未能重視人類發展的大歷史，由基本生存到安穩生活，再到更高層次的政治訴求，這是一種不可扭轉，也不宜扭轉的大趨勢。雖然中國經常強調，國民生計仍在發展中，未能一步登天，惟其實發展民主政治和強化民生，兩者並不矛盾。所以，如何讓文化、文學、文藝三者先行，作為順應人類發展大歷史的步伐，值得深思。

──中國強調自己的文化自信，沒問題，但這種自信不宜突出它的排他性，同時局限了別人的選擇權；否則，其結果就是破壞了文化的最大特點，得到相反的效果。文化是隨着人類需要而自由流動的水，如果刻意堵塞，只會抽刀斷水水更流；雖然可以築堤建壩堵截，但流不動的水也會變成水蒸氣漂走。獲得諾貝爾文學獎的高行健，就是中國「製造」，送給法國的。

──烏克蘭在俄軍入侵之下，出現大量反侵略、反戰爭、尊重生命、人類互相扶持的人性作品。最近舉行的「藝術武器」（Art Weapon）展覽（不是展覽武器，而是藝術作為一種人文武器），正是世人公認有生命力的文化活動，得到各國廣泛報道。其實，中國也有類似的成就，從《離騷》到《紅樓夢》，俯拾即是；中共抗拒當年國民黨壓迫時，也有影響深遠的作品。為何易位而處之後，不朽的作品就要「潛水」？這也是值得思考的問題。

（3）從文化使命的角度看香港

──不難看到，香港正經歷大時代的轉變，無論你認為是好是壞，都可以發掘出十分豐富的素材，成為文化、文學、文藝的骨絡。大如時勢的變化、人心的向背，小如生活上不着痕迹的動向，都是可以反映人心、人性的時代特色。即使是移居海外的香港人，包括懷着流亡心態的港人，也可以在當地投入這個時代的紀錄，寫下去國懷鄉的游子心聲、浪迹天涯的飄泊之情，成為反映人性之作。英國拜倫（George Gordon Byron）得以傳世的詩，不是在顛沛流離的動盪時刻寫的嗎？

──有能力的文化人，不妨打破地域和時空的局限，敞開思維，甚至有一些天馬行空之想，向「當代紅樓夢」和諾貝爾文學獎的目標進發。以香港眼前的時勢轉變，很多喜怒哀樂、生離死別、昨死今生、十字路口如何抉擇的真人真事，都是本地和外國人都願意看的人性題材，也是現代和來世的人值得關注的時代icon。當然，所謂諾貝爾文學獎只是一個比喻，但有了高遠的目標，即使達不到，當停下來的時候也會在自己的最高位止步，不枉此生。所以，根本毋須哀嘆時窮命舛、局限多多，跟着楚囚相對。

──最近聽聞一批人士正策劃較大規模的「香港文學館」（暫名）。我經常想，無論是建制的、官方資助的，或者獨立自主的，都可以嘗試。但必須注意的是，文化、文學、文藝的生命力，在於它的人民性和人文性，而不是它的服務性和服從性。且看內地曾經大力推動的創意產業（香港稱文化產業），還是創不了什麼新意。深圳前海的創意文化區，一度宣傳為「年輕人的夢工場」，但今天似乎是春夢一場。

總之，不要老談沉舟入水，只要懂得「沉舟側畔千帆過」就行。對於文化、文學和文藝來說，眼前的時勢，也是傳世之作的創作陽光，不妨爭效「向陽花木早逢春」。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]