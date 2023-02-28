歐陽五：從「兩會」讀懂實幹興邦的中國政治邏輯

每年3月初的全國兩會是觀察中國的最佳窗口，今年尤甚。於內，這是中共二十大後的首次兩會，又適逢換屆之年，如何將二十大報告中擘畫的中國式現代化具化成現實，新的中央高層、省部官員和代表委員等將怎樣履職，皆是焦點。於外，3年疫後的全球經濟復蘇乏力，烏克蘭危機牽動的國際秩序動盪仍在加劇，美國及其盟友對中國的戰略擠壓持續不斷，新一屆政府將如何應對，備受矚目。

來自基層一線的兩會代表委員

每年中國兩會召開之時，「橡皮圖章」一類的譏諷便時常見諸西方媒體。誠然，中國兩會的政治生態，與部分國家議員之間相互攻訐甚至大打出手的議會名場面，確有不同。從西方政黨制為中心出發，着實很難理解中國人為何總是追求和而不同、求同存異的政治哲學，就像篤信競爭與零和博弈的美國不相信中美可以雙贏，在俄烏衝突中只想「你死我活」而不相信中國的勸和促談。

仍需指出的是，與部分代議制國家的專職議員不同，中國兩會的這些代表委員，除了中央高層、部委高官、地方大員之外，更多的是來自各省區市、各領域的基層一線精英。在他們之中，有民營企業家，深知當前民營經濟的痛點、難點；有資深外貿從業者，時刻緊盯國際貿易風雲；有環境資源界的新委員，專研生態保護多年；有頂級科學家，深諳科技「卡脖子」現狀；有農村水產專業戶，對防止返貧的艱辛頗有體會；有出身技工的工匠「大咖」，對底層工人的生存狀態瞭若指掌……

這數千名代表委員齊聚北京，在參加審議各項議程的同時，他們帶來的議案提案和建議，皆出自各領域、各行業的一線實踐，是從真正的實幹中來。有一位北京的政治學者在跟筆者聊及中國式現代化理論時曾指，民間的實踐常常走在理論前面。於上述這些代表委員而言，如何將中國式現代化因地制宜地具象化，他們就是真正的實踐者。

對於中國兩會，外界關注的焦點常常匯聚於主席台上總理所公布的政府工作報告，分析當年經濟增長目標的設定、外交政策的走向、對台方略的調整等等。但不要忘了，台下的這些代表委員，除了審議政府工作報告之外，待報告正式通過後，也將是報告的執行者和監督者。從這個角度而言，或許就能更好地理解中國為何強調全過程民主，即除了競爭性的選舉，同樣看重治理的民主和民主結果，強調合作治理，強調共識、共建、共享。

以結果為導向 看待中國政治體制

訥言敏行，被中國人視為美德；反映到政治實踐上，卻常被西方詬病。今年是中國內地改革開放45周年，外界不少質疑中國改革開放停滯甚至收縮的猜想。事實遠非如此——單以被視為敏感話題的政改為例，40年來，幾乎每一屆中共黨代會的二中全會都聚焦黨政機構改革，約5年一次，未曾間斷。將於今日（28日）閉幕的中共二十屆二中全會就將出台進一步改革方案，料在兩會之後正式付諸實施。

對於中國的改革開放，民間流傳鄧小平的名言：不管白貓黑貓，捉到老鼠就是好貓。美國政府近年在與中國談判時，也時常強調「以結果為導向」。那麼，何妨就以結果為導向來看待中國的政治體制呢？其實，中國的和平與發展已經給出答案。

作者是時事評論員

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[歐陽五]