凌勝利：運籌大國關係 中國立足長遠和全局

自去年中美元首在印尼峇里島會晤以來，兩國的高層交往有所改善，但中美關係的緩和並不容易。美國國內對華政治生態惡劣、對華態度強硬，小小的「氣球事件」都能引發美國國內對「中國威脅」的大肆炒作和借題發揮，並對中國多家企業實施制裁，折射了美國對中國的打壓並未改變。

更令人憂心的是，當前美俄關係依然嚴峻，衝突風險增加。拜登突訪烏克蘭，並號召西方國家繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。拜登在返回波蘭之後的演講中，極力譴責俄羅斯，並且要求其他國家向美國看齊，對烏克蘭提供援助，要以所謂民主國家的團結來對抗俄羅斯。

不過，俄羅斯方面也非常強硬。俄國總統普京時隔兩年後再次到國會發表國情咨文，強烈譴責西方發動的烏克蘭戰爭，並表示俄方會堅持到底、絕不妥協。對於美國的咄咄逼人和聯合施壓，俄方宣布暫停履行與美國簽署的《新削減戰略武器條約》。美俄之間相互鬥狠，也預示短期內俄烏衝突難以和解，和平曙光很難顯現。

值得注意的是，近年來美國基於對華戰略競爭的需要，謀求「分化中俄」和「聯歐制華」，使中國的大國外交面臨極大壓力。對中國而言，如何運籌大國關係，極為重要。中國的目標非常明確：中共二十大報告提出，要「促進大國協調和良性互動，推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局」。在實際行動中，中國亦是如此踐行。

中國大國外交 關鍵在對美俄歐關係

最近，中央外事工作委員會辦公室主任王毅在歐洲穿梭訪問，會見美俄歐各方領導人，表明了中國重視大國協調、堅持勸和促談的意願。面對極為嚴峻的外部環境，中國的大國外交如何運籌，關鍵在於妥善處理好與美俄歐三者之間的關係。

對於中美關係，中國非常重視，處理中美關係的基本原則是相互尊重、和平共處及合作共贏。對於美國的強硬態度，中國非常明確，就是堅定捍衛中國國家利益，在鬥爭中積極謀求對話與合作，絕不能犧牲中國自己的利益。對於中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，中方也多次表態，中俄伙伴關係是不結盟、不對抗、不針對第三方，所以中俄關係的發展有着強大的自主性，不應受到第三方的脅迫和影響。對於中歐關係，中國多次強調中歐存在諸多共同利益，在維護國際秩序、推動多極化和促進務實合作等方面加強協調與合作。中方也表明願意與歐洲一道推動俄烏衝突早日和解，積極發揮勸和促談的作用。

中國4點態度 非常明晰

不過，當前大國關係極為複雜，非常不利於大國協調，也令全球治理的動能下降。對於俄烏衝突這樣棘手問題，若沒有大國之間的協調，很難在短期內解決，其負面影響亦難以消解。作為聯合國安理會常任理事國和世界第二大經濟體，中國在促進世界和平與發展方面，發揮着舉足輕重的作用。在大國關係運籌方面，中國有4點態度非常明晰：

一是堅持和平發展，無論是哪個大國都應該遵守《聯合國憲章》，與和平為伍，多做勸和促談的善事，少做火上澆油的惡事；二是堅持合作共贏，積極擁抱和推動全球化，努力改善全球經濟治理，攜手推動全球經濟復蘇；三是完善國際秩序，要做國際秩序的維護者和改革者，推動國際關係民主化，更多體現廣大發展中國家的利益；四是妥善管控大國分歧，正視大國之間的矛盾與分歧，以對話而非對抗方式解決問題，避免動輒武力相向。

總之，中國的大國關係運籌要立足於長遠和全局，多做加法，少做減法，要保持密切的高層溝通，堅持手段靈活和多措並舉，避免在大國關係中被動和孤立，積極主動爭取「求同存異」，推動大國關係良性發展。只有保持大國關係總體穩定，中國的戰略運籌空間才會比較廣闊，國內國際雙循環才能夠可持續發展，世界的和平與發展才會更有保障。

作者是外交學院國際關係研究所副所長

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