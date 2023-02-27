鄭立：香港倘不歡迎罪犯 就要重審所有簽證

畢竟，高端人才通行證政策是政府所訂下，審批也是由政府部門負責。今次賀建奎先生的申請個案被發現，只是因為他是一個「名揚天下」的科學家而被揭發；其他眾多沒有賀先生那麼有名的人，當中如有罪犯或前罪犯的話，恐怕取得簽證後，公眾也難以發現。

曾經犯罪 不等於不是人才

問題是，香港是否不歡迎罪犯呢？這點是可議的。舉一個例子：曾在港被判誤殺罪成的施君龍先生，就順利移民來港，大概是因為施先生的才能值得器重、香港需要施先生的才能，而施先生可能也真的為香港社會作出重大貢獻。這個例子，似乎顯示香港並非不歡迎罪犯或前罪犯。

賀先生雖然是前罪犯，但比起施先生，無疑有更好的科學能力，而且沒有在香港殺過人。一個人犯過罪，不等於他不是人才。引入賀先生，可能開啟了未來的香港嬰兒變成動畫《機動戰士高達》裏的「強化人」或「調整者」的可能。

如此香港政府批准其來港，也不無道理。那政府不妨開宗明義，告訴大眾，人才就是人才，曾經犯罪的人才還是人才；我們香港為了搶人才，收容前罪犯也不是第一次，市民不必大驚小怪。

但如果港府的政策是不歡迎犯罪者／曾經犯罪者來港的話，當然要取消賀先生的簽證。負責審批的部門及官員，必須承認責任，並予以適當的處分，而且必須重新審批所有已批出的高端人才通行證，甚至過去20多年的各種簽證計劃，重新審查他們有否犯罪紀錄，找出漏網之魚。

既然賀先生因為其犯罪紀錄而無法來港，就不能有任何其他罪犯／前罪犯取得簽證，否則我們變成只禁止有名的罪犯，而任由寂寂無名的罪犯來港，不僅對香港市民是威脅，對賀先生也是不公平的。

作者是專欄作家

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[鄭立]