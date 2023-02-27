趙永佳、黎子而：鄰家月亮特別圓？——移英港生是否吃虧（下）

在學生整體表現方面，香港本地學生（529分）和移民學生（522分）的閱讀平均分僅差7分，而英國本地學生（511分）與移民學生（491分）的平均分則相差達20分，可見英國本地和移民學生的整體表現差距比香港大。這又是否表示港人子女移民英國後會吃虧呢？

在幸福感方面，香港移民學生的主觀幸福感指數為0.1（表1），比本地學生高。雖然英國移民學生的主觀幸福感指數是-0.18，但仍高於英國本地學生，可見兩地移民學生的主觀幸福感同樣比本地學生顯著地高。再者，香港移民學生與本地學生的主觀紀律風氣指數相差不大，但英國移民學生比本地學生卻更認為學校的紀律風氣更佳。

還有就是，據PISA另一份幸福感報告（註1），在香港，移民背景與學生的「開心」或「傷心」情緒無關係；但在英國，移民背景卻與傷心情緒有反向關係，意味着原來英國的移民學生明顯較少感到傷心。

學生社經地位與學習表現

除了聚焦在學生的移民背景，學生社經指數（以家長教育程度、職業類別及家庭所擁有資源評定）也是一個不可或缺的角度去分析兩地學生狀况。

在學生整體表現方面，一項在PISA研究中由來已久的發現是，雖然社經地位差異對學生表現有所影響是普世現象，但香港比較其他地區的影響卻相對較小。倘把學生社經地位分為4級，而計算每個層級的閱讀平均分，我們可得知香港和英國學生在最高層級（社經指數最高的首25%學生）的閱讀平均分，分別為555及550（表2）；而兩地最低層級者分別為497分和471分。因此，香港最高和最低層級學生的平均分差別只是12%，而英國則是17%。這意味着在香港，即使社經地位低的學生亦能取得較高成績，相比英國學生，社經地位差異對整體表現的影響較細。

附圖更能直接顯示兩地的社經地位對閱讀水平的影響。在每個閱讀等級裏，英國的平均社經指數都比香港高。這表示在香港，社經地位較低的學生仍能成為高閱讀水平的學生；而在英國，學生需有更高社經地位才能達到較高閱讀水平。以閱讀水平等級5為例，香港社經指數平均值為-0.17，而英國則高達0.72，這意味香港社經指數較低的同學能發揮出等級5的高閱讀水平；但在英國，社經指數為-0.17左右的學生的閱讀水平只位處較低等級。

那麼這些數據是否表示，所有香港學生移民到英國就能有更好表現呢？遺憾的是，似乎是社經地位高的香港學生才有機會從移民中得到好處。因為當我們再仔細分析PISA數據，發現社經地位高（家長最高學歷為職業文憑學位畢業和大學畢業或以上）的移民學生，與本地學生的閱讀平均分沒有差異。但若比較社經地位低的英國移民和本地學生，本地學生的閱讀平均分是遠高於移民學生。因此，社經地位高的香港學生倘移民英國，有機會能發揮與本地學生差不多的閱讀水平；但社經地位低的移英學生的表現，就較有可能會落後本地學生。

社經地位與情緒

最後，根據PISA的幸福感報告，在英國社經地位高低與學生的開心情緒或傷心情緒，沒有關係；但在香港社經地位高的學生與開心情緒，卻有反向關係（註2）。這意味社經地位愈高的香港學生，愈少感到開心。這可能是與父母的升學期望有關，因一般社經地位高的香港家長都盼子女能入讀大學，甚至是「神科」，而且他們大多來自競爭激烈的名校。這也符合上面所指，香港學生更易因學習和競爭而感到壓力。

綜觀以上數據，若社經地位高的香港學生移民英國，其表現較大可能與社經地位相似的英國本地學生分庭抗禮，繼續維持在高水平。畢竟社經地位高的香港學生的英語水平本來就較高，他們能更快適應新學習環境。而社經地位低的學生如果移民英國，其表現還有可能不及同等社經地位的英國本地學生。

由此可見，較低社經地位的香港學生若移民英國，單是家長的英文水平一般便無法支援子女適應當地學習環境，他們就已很大機會沒法維持本來在港的學習水平。反之，社經地位高的香港學生卻較大機會保留原來優勢之餘，亦能享受英國教育的自由，及擺脫香港高壓學習氣氛和競爭激烈的「神科」學位。終歸英國知名大學數量比香港多，即使家長要求自己入讀較有聲望的學校，難度相比香港還是小得多。

結語

總的來說，英國教育制度或許對某些學生而言是一道曙光，尤其是對社經地位高的香港學生。英國教育相對香港有較輕的升學壓力，也使學生可較自由發展。不過，這些好處卻不是每個移英的香港學生定能擁有，因教育成就和家庭背景還是有密不可分的關係。社經地位高的香港家長，除了可提供充裕資源為子女選擇一個合適學習環境，亦能維持子女原有學習優勢。我們要注意，決定移英的家長及子女，大多原來就是追求愉快學習多於成績，在「求仁得仁」的自我篩選（self-selection）下，或許能說明為何大部分網上的移英家長都唱好英國教育。

無可否認，社經地位高的香港學生從來就有更多選擇去解決學習需求，移民英國只是最後一着；不過亦不代表社經地位低的學生在港就只能坐困愁城。其實香港教育制度對這些學生也有不少支援，只要抓緊機遇，基層同學亦能有出頭天。

​正如較早前趙永佳的另一篇文章（註3）表明，社經地位較弱的同學如果學術能力到位，還是可以有不俗的升學機會。說到底，香港教育制度的優勢可能並不在頂端的名校，而是在那些雖然受困於文憑試這個框框，卻仍努力為弱勢同學創造成長機會、營造幸福感與歸屬感的基層學校。香港教育制度當然並非沒有問題，但我們亦不能抹煞不少教育工作者的努力。

註1：PISA 2018 Results (Volume III) What School Life Means for Students' Lives, 頁182至183

註2：同註1，頁191

註3：趙永佳、何瑞珠，〈特區新一代的「少年十五二十時」〉，2023年1月9日《明報》

作者趙永佳是教育大學社會學講座教授，黎子而是教育大學香港研究學院研究助理

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[趙永佳、黎子而]