閻小駿、李拉：香港文化生活 從「一陽來復」到「花果飄香」

香港作為亞洲國際都會，其發展前景及歷史地位，取決於城市的經濟實力，更取決於城市的文化創造力與文化影響力。經濟與文化，兩者相輔相成、互為因果，也相互促進、相得益彰。「南金融，北創科，中間必須有文化」。文化繁榮，是香港未來發展所不可或缺的關鍵環節。把香港建設成具有對話實力的中外文化藝術交流中心這一良好願景，亦將為特區發展增添新的重要動能。

開放交流 是文化繁榮前提

城市由人的聚落而生，也因人與人、城與城、思想與思想之間的交流、包容、對話與共融而興旺。新儒學代表人物杜維明先生曾用「靈根再植」、「一陽來復」來形容儒學第三期發展與文化中國復興的前景。當前，隨着政治上實現由亂到治的重大轉折，香港社會逐漸從動盪中平復，城市文化生活也進入到新的、「一陽來復」的希望季節。如何在由治及興的新進程中，把香港建設成為獨具魅力、「花果飄香」的世界級文化都會，仍需社會各界的合力，方能成功。

開放交流是文化繁榮的前提。香港獨特的文化氣質，正是在開埠以來中西文化激盪與融合中逐步形成的。雍容大度、開放包容這一中華民族重要文化特質，在香港的多元文化場景中有充分體現。正如宋代理學大家朱熹的詩句形容那樣，「問渠哪得清如許，為有源頭活水來」，「等閒識得東風面，萬紫千紅總是春」。

香港文化是融通世界的中華文化，既「八面來風」，又「一脈相承」。傳承，賦予香港城市文化鮮明的中華民族血脈；開放，則賦予其與世界同步的蓬勃生命力。以開放心態引入多樣文化形式和多元文化內容，才能涵養出具香港氣派的文化風格。

文化生產孕育在人與城市的互動中。城市文化體驗不應僅限於劇場和展廳等具象化場景；文化的構建與欣賞，更應蘊含在城市生活的日常細節裏。法國巴黎的咖啡廳、英國倫敦的電話亭、美國紐約的出租車，既是活的、流動着的生活場景，更是城市的文化名片。德國詩人荷爾德林（Friedrich Hölderlin）說：「人充滿勞績，但還詩意地棲居在大地上。」日常生活的詩性瞬間最直接反映城市的文化風格。這些瞬間，將現代人的生活從荒蕪的節律中拯救出來，賦予單調的日常以審美趣味。

政府需鼓勵私人資本進入文化市場

香港的街頭日常，並不缺乏值得挖掘的文化資源。從穿行在摩天大樓中的有軌電車，到五彩斑斕的霓虹招牌，再到隨處可見、保存完好的歷史古蹟，這座城市有太多值得發現的文化細節。近年來，特區政府推出一系列活化項目，通過向非牟利機構提供財政援助以翻新和營運歷史建築。這無疑為依託城市空間推展文化建設，提供了有益思路及成功試驗。但如果政府在大館、美荷樓、雷生春等標誌性的「節點」建築之外，能夠進一步鼓勵將文化巧思融入互動性的生活場景，從而改造城市日常景觀，這勢必造就更具社會性及參與度的香港文化形象。

城市文化繁榮，需要產業化的支持。作為國際金融中心，香港文化發展固然具有得天獨厚的資源與基礎，但同時亦面臨重要制約——即生產要素與生活成本價格高企。這不僅導致文化設施造價高昂，更使參與文化創作本身，成為奢侈的人生道路選擇。

文化若不能實現產業化、不能創造經濟價值並為從業人員提供發展通道，就不可能持續吸引人才、不可能脫離政府扶助而「獨立行走」，更不可能持續繁榮。政府在以公帑補貼文化項目的同時，更需要鼓勵私人資本進入文化市場，支持文化產業成為新的經濟增長極，並通過文化與資本共榮而創造新的文化形式與內容。

須滋養多向度人群

繁榮的城市文化，需要多向度（multi-dimensional）的人來共同創造；而城市文化發展的最終目的，也應旨在豐富人的體驗、發掘人的可能、促進人的發展。換言之，繁榮的、「花果飄香」的城市文化生活，必須能夠滋養多向度而非單向度的人群——人們不僅為日常生活基本需要奔走，更具有豐富活躍的精神世界、審美衝動與文化嚮往。多向度的人群，既是多元文化生活哺育的結果，又不斷為城市文化的進一步豐富多彩提供新動力與貢獻。這就是城市文化自我發展的良性循環——以文化產業促進文化生活，以文化生活潤澤文化主體，以文化主體改造文化景觀。

在香港促進文化繁榮，尤其需要消除西方殖民者所強加的「東方主義」（Orientalism）文化想像。香港有着百年殖民統治所形成的特殊經歷，其文化也不可避免地帶上西方殖民者的烙印。巴勒斯坦裔美國學者薩伊德（Edward Said）曾一針見血地指出，西方殖民者對東方文化的塑造過程，乃是首先從西方優越論出發想像一個處於現代文明對立面的、僅具從屬地位的異域東方，而後再將此種虛構框架下的形象、理念、人格與經驗（image, idea, personality, experience）植入對於非西方地區的文化敘事，從而為西方文明普世化進程提供反面參照。

長期以來，西方文化框架下的異域（exotic）情調，成為香港形象的重要組件；然而，以「東方主義」文化形象為目的的殖民主義文化建構路徑，既是西方霸權的必然反映，更是非西方地區在現代性上的自我放逐，絕非未來香港文化建設的適宜道路。

清理殖民者「東方主義」想像 乃必由之路

今時今日，香港正處於全球文化變局的時代大潮中。一國兩制的制度優勢，使香港得以賡續她的中華文化血脈，並第一次以平等而非附庸的姿態與西方世界交流對話。舊有歷史的確是香港獨特的文化資源，但新的時代才是香港文化創造的源泉所在。

在歷史進程中，向後看的作品只能淪為懷舊者的精巧玩物和昨日的一闕輓歌；唯有隨時代的脈搏跳動，才能創造出更有生命力的文化作品。徹底清理西方殖民者的「東方主義」想像，創造「有時代、有家國、見天地、見眾生」的文化形式與內容，正是香港文化精神生活從「一陽來復」走向「花果飄香」的必由之路。

文化生活復興，精神世界亦必繁盛。時移世易，一個安定、繁榮、自信、由治及興的香港，正展現着蓬勃生命力，也呼喚與之相匹配的新文化，以及符合時代要求的、對中華民族文化精神的香港表達。在築牢國家文化主體性基礎上，豐富城市文化的多樣性，以跨文化交流為橋樑、以城市空間為載體、以文化產業化為引擎、以人的多向度發展為依歸，新時代的香港必將從文化生活的「一陽來復」，邁向精神世界的「花果飄香」。

作者閻小駿是港大中國制度研究中心總監，李拉是港大中國制度研究中心高級研究助理

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[閻小駿、李拉]