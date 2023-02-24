尹佩儀、陳杏婷：穩中求進迎挑戰 稅務優惠拓新篇

筆者樂見政府投放資源紓困利民，贊同應推出更多政策刺激經濟，鞏固香港的國際地位，讓香港固本培元，至為重要。

調整從價印花稅階 減輕首次置業負擔

在樓市方面，雖然樓價稍為回落，但仍處於高水平。財政預算案提出調整從價印花稅（第二標準稅率）稅階。這項措施可減輕首次置業人士的經濟負擔，幫助首置買家置業，而不刺激房地產投資。德勤早前向財政司長提出建議，就香港永久居民的首次置業印花稅提供一次過扣除（可在納稅人報稅表扣除），並以20萬元為上限。筆者樂見政府推出類似措施。

創新科技一直是知識型經濟發展的基石。現行創新科技相關的稅法，需全面檢討和改善，以配合經濟政策。筆者樂見政府為鼓勵本港研發，推行「專利盒」稅務優惠，對通過研發活動而產生的合資格專利，為其源自香港所賺取的利潤提供稅務寬減。為吸引跨國集團繼續以香港作為知識產權中心，我們建議向擁有知識產權，而在港有實際經濟活動的企業， 提供稅務優惠，有關知識產權的收入（例如特許權收入）可享免稅。同時，筆者建議該優惠盡量惠及各個行業的研發活動，例如合資格專利可考慮包括本港授權專利、註冊外觀設計等。稅務寬減則可考慮向其他稅務優惠稅率看齊，向本地符合條件的研發機構提供優惠稅率8.25%，以鼓勵更多企業在港開展研發活動。

冀進一步優化稅務措施 鼓勵創新投資

其次，預算案亦提及引入公司遷冊機制，便利在外地註冊的公司，特別是業務以亞太區為核心的企業，將註冊地遷至香港。筆者樂見政府採納德勤此建議，這樣能進一步鞏固香港作為跨國企業總部的競爭優勢，為有意遷冊到香港的公司，提高作為香港稅務居民的確定性。筆者建議同時給予香港地區總部8.25%的優惠稅率，以吸引跨國集團在港落戶和營運，吸納資金及高端人才。

再者，預算案提到就優化處置權益的本地收益是否需要課稅，提供更明確稅務指引，提高稅務透明度，降低企業合規成本，提升香港稅務競爭力，以及加強香港作為國際投資和營商中心的吸引力。筆者欣然見到政府將在稅收政策鼓勵公司在新冠疫情後進行投資。

總括而言，這份預算案涵蓋全面，也秉承開源節流、穩中求進的理念。筆者希望政府盡快就稅務優惠政策諮詢業界，並落實相關措施，惠企利民，全速復蘇，帶領香港開拓新篇章。

作者尹佩儀是德勤中國稅務合伙人，陳杏婷是德勤中國稅務經理

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[尹佩儀、陳杏婷]