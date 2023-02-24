納扎爾拜．葉爾肯：歐亞格局重塑一周年 「羅斯-突厥聯盟」崛起

在歐陸諸國眼中，俄國人從來都不是純粹的歐羅巴人，刻進骨子深處的韃靼精魂，導致其難以尋覓自身終極歸屬，長期陷入反覆無常的認同反思困境中，既不屬歐洲也不屬亞洲。但無論如何，事實卻證明如同孤兒的「羅斯民族」在歷史長河中從未膽怯，憑其堅不可摧的意志力反覆逆流而上，造就一個個「歐亞奇蹟」，其中包括鮮為人知的「東斯拉夫-突厥草原命運共同體」。

歸根結柢，形成於歐亞大陸心臟地帶的千年東西對抗史，實質上就是草原突厥所屬「韃靼利亞」與東斯拉夫所屬「羅斯利亞」之間，此消彼長的權力博弈。其核心是探尋並構築你中有我、我中有你的共同利益框架與安全體系，而非你死我活式的單邊霸權機制。

「羅斯-突厥共同體」之戰略根基

構築當今「東斯拉夫-突厥草原命運共同體」的核心紐帶，是起始於19世紀並延續300年的「羅斯-突厥關係」。19世紀的羅斯-突厥關係極為複雜，是建立在以莫斯科維亞為中心的秩序框架與共同「中國觀」基礎之上。沙俄時期的韃靼概念之內涵，等同突厥或土耳其，但不等同「吉爾吉斯」（今哈薩克與吉爾吉斯），更不等同孫中山所指「韃虜」或突厥人記憶中根深柢固的「克泰」（蒙古與滿洲）。究其原因，該時期的突厥人是指有明顯歐羅巴人種特徵的突厥語系族群，而非具蒙古人種特徵的「東方人」。

對位於欽察草原的「吉爾吉斯人」而言，無論是北方韃靼人還是西方土耳其人，均屬其一脈相承的兄弟民族；但立足於漢地的滿蒙兩族，乃不共戴天之死敵，即所謂「克泰」（意為漢化之民）。由此可見，該時期利益框架層面上的羅斯-突厥關係，有顯而易見的內外之分：外部關係是指俄帝國與奧斯曼帝國之間的敵對競爭關係；內部關係則是指三角並行式的「羅斯-韃靼-吉爾吉斯」合作共榮關係。而戰略安全層面上的羅斯-突厥關係，卻是建立在高度一致的「克泰觀」基礎上，進而形成堅不可摧的統一民族危機觀。

1917年十月革命成功後，羅斯-突厥關係進入了被全面分化的新百年時期。在大一統式蘇維埃民族建構框架下，內部原有「羅斯-韃靼-吉爾吉斯」關係，被更多元複雜的「東斯拉夫三族-保加爾三族-中亞五族」關係所替代並延續至今。「保加爾三族」是指位於伏爾加河流域及烏拉爾山東西平原地帶的韃靼、楚瓦什、巴什基爾三族。唯一不變的是多族共屬之「克泰觀」，且伴隨蘇中關係決裂而進一步全民化。而蒙古則因獨立而擺脫了這一歷史烙印。

「三角聯盟」主導之新發展格局

1991年蘇聯解體，為西起愛琴海與匈牙利草原、東至韃靼海峽及日本海的多國一族式「突厥」的形成鋪平道路。而俄烏戰爭的全面升級，一方面宣告俄國政治理論家杜金（Aleksandr Dugin）的新歐亞主義學說已成歷史，另一方面則催生出能夠全面壟斷絲路命脈的「裏海命運共同體」，以及獨立於「東方」的跨裏海國際運輸走廊，為以裏海為中心的「羅馬-伊朗-圖蘭」歐亞新秩序奠定基礎，即由「三角聯盟」（歐洲聯盟-歐亞聯盟-圖蘭聯盟）主導之舊大陸新發展格局。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是哈薩克猶太裔學者、上海環太國際戰略研究中心特約研究員

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[納扎爾拜．葉爾肯]