納扎爾拜．葉爾肯：歐亞格局重塑一周年 「羅斯-突厥聯盟」崛起

【明報文章】自俄羅斯最高權力擁有者普京於去年2月24日，通過全國講話單方面開啟針對烏克蘭的「特別軍事行動」以來，令在21世紀初期經濟全球化奠定基礎且延續37年的俄屬歐亞橫向軸心戰略（歐盟-俄羅斯-中國），在俄烏兩族「一脈相承」與「血濃於水」等百年不滅之傳奇神話徹底破滅的大背景下，被歷史唾棄；取而代之的是以裏海為中心的歐亞縱向軸心戰略（俄羅斯-伊斯蘭世界-印度）。其中，建構於「莫斯科維亞（Moscovia）」根基上的「羅斯（Rus）大地」，為防止其所屬「巨人脊椎骨」（即西伯利亞）被持續碾壓，選擇重構近代以來因殖民入侵而被迫瓦解的歐亞心臟地帶之傳統權力平衡，即分別由羅馬、伊朗（波斯）及圖蘭（突厥）所構成的千年世界秩序。
在歐陸諸國眼中，俄國人從來都不是純粹的歐羅巴人，刻進骨子深處的韃靼精魂，導致其難以尋覓自身終極歸屬，長期陷入反覆無常的認同反思困境中，既不屬歐洲也不屬亞洲。但無論如何，事實卻證明如同孤兒的「羅斯民族」在歷史長河中從未膽怯，憑其堅不可摧的意志力反覆逆流而上，造就一個個「歐亞奇蹟」，其中包括鮮為人知的「東斯拉夫-突厥草原命運共同體」。
歸根結柢，形成於歐亞大陸心臟地帶的千年東西對抗史，實質上就是草原突厥所屬「韃靼利亞」與東斯拉夫所屬「羅斯利亞」之間，此消彼長的權力博弈。其核心是探尋並構築你中有我、我中有你的共同利益框架與安全體系，而非你死我活式的單邊霸權機制。
「羅斯-突厥共同體」之戰略根基
構築當今「東斯拉夫-突厥草原命運共同體」的核心紐帶，是起始於19世紀並延續300年的「羅斯-突厥關係」。19世紀的羅斯-突厥關係極為複雜，是建立在以莫斯科維亞為中心的秩序框架與共同「中國觀」基礎之上。沙俄時期的韃靼概念之內涵，等同突厥或土耳其，但不等同「吉爾吉斯」（今哈薩克與吉爾吉斯），更不等同孫中山所指「韃虜」或突厥人記憶中根深柢固的「克泰」（蒙古與滿洲）。究其原因，該時期的突厥人是指有明顯歐羅巴人種特徵的突厥語系族群，而非具蒙古人種特徵的「東方人」。
對位於欽察草原的「吉爾吉斯人」而言，無論是北方韃靼人還是西方土耳其人，均屬其一脈相承的兄弟民族；但立足於漢地的滿蒙兩族，乃不共戴天之死敵，即所謂「克泰」（意為漢化之民）。由此可見，該時期利益框架層面上的羅斯-突厥關係，有顯而易見的內外之分：外部關係是指俄帝國與奧斯曼帝國之間的敵對競爭關係；內部關係則是指三角並行式的「羅斯-韃靼-吉爾吉斯」合作共榮關係。而戰略安全層面上的羅斯-突厥關係，卻是建立在高度一致的「克泰觀」基礎上，進而形成堅不可摧的統一民族危機觀。
1917年十月革命成功後，羅斯-突厥關係進入了被全面分化的新百年時期。在大一統式蘇維埃民族建構框架下，內部原有「羅斯-韃靼-吉爾吉斯」關係，被更多元複雜的「東斯拉夫三族-保加爾三族-中亞五族」關係所替代並延續至今。「保加爾三族」是指位於伏爾加河流域及烏拉爾山東西平原地帶的韃靼、楚瓦什、巴什基爾三族。唯一不變的是多族共屬之「克泰觀」，且伴隨蘇中關係決裂而進一步全民化。而蒙古則因獨立而擺脫了這一歷史烙印。
「三角聯盟」主導之新發展格局
1991年蘇聯解體，為西起愛琴海與匈牙利草原、東至韃靼海峽及日本海的多國一族式「突厥」的形成鋪平道路。而俄烏戰爭的全面升級，一方面宣告俄國政治理論家杜金（Aleksandr Dugin）的新歐亞主義學說已成歷史，另一方面則催生出能夠全面壟斷絲路命脈的「裏海命運共同體」，以及獨立於「東方」的跨裏海國際運輸走廊，為以裏海為中心的「羅馬-伊朗-圖蘭」歐亞新秩序奠定基礎，即由「三角聯盟」（歐洲聯盟-歐亞聯盟-圖蘭聯盟）主導之舊大陸新發展格局。
作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是哈薩克猶太裔學者、上海環太國際戰略研究中心特約研究員
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