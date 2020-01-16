江玉歡：GDP成績表——從世界不同地區發展經驗窺探香港故事

當我在世界不同地方旅行時，我會格外關注當地居民生活狀况，結合當地政府公開的人均GDP（本地生產總值）數據，從而對每個地區的大致發展情况做出判斷。雖GDP不是完美的衡量標準，其會受到匯率和不可抗力因素影響，從而存在一定波動；但在干擾因素之外，它是較能夠準確反映經濟狀况的數據指標之一。近一段時間以來，我通過整理及對比各地區人均GDP數據，並結合各地從1990到2021年發展情况，透過觀察這些地區近30年的發展狀况和經驗，以窺探出香港故事今後的發展方向。

公共行政水平乃經濟發展關鍵驅動力

一個地區的整體發展狀况，是當地經濟發展與公共行政管理共同配合作用的結果。如果經濟發展水平是硬件實力，良好的公共行政水平則是關鍵的驅動力。一個地方的公共行政往往起到引領者作用，尤其對經濟發展而言，政府為經濟發展、企業之間相互運行制定規則，其所代表的除了傳統意義上的管理者之外，對宏觀經濟的眼光與開拓能力，也起着潛在的關鍵作用。

當一個國家的人均GDP較低時，政府採取自上而下的決策，是能夠獲得直接而積極的經濟效益的有效方法。例如政府將錢花在大型基礎設施項目上，一方面能為當地建設基礎設施，另一方面為平均教育水平較低的國民提供直接就業務工機會，從而形成經濟學家所說的，良好基礎設施投資帶來的高「乘數效應」。以修路為例，交通道路不發達將會直接阻礙地區經濟發展，無法與外界連接，居民無法與外界聯動，不僅造成物流不通，由於地域阻隔導致的信息不暢，更是阻礙發展的重要原因。

政府修建一條新道路，不僅令貧困地區與外界的直接聯繫打通，還會帶來間接好處，即允許公民去更遠地方工作，或者把他們的孩子送到更遠的更好學校，所有這些都會創造額外的經濟價值和良好社會效益。就像中國在20世紀90年代一樣，改革開放是推動中國經濟增長的一個關鍵節點。在上世紀90年代，中國內地人均GDP並不顯著。政府積極建設公路、鐵路等，積極推動城市化發展，透過大量投資不同基礎設施，改善國情，促進我國經濟騰飛。30多年後的今天，中國已在國際上佔有重要的一席之地，經濟增長模式更是成為不同國家爭相仿效與學習的對象。

達中等收入水平 單純投資基建難創造增長

當一個國家達到中等收入水平時，其所處情况更為複雜。這就是為什麼世界銀行把這種情况稱為「中等收入陷阱」。單純投資大型基礎設施項目，不再足以創造經濟增長，大多數道路和機場已經建成，人們接受了更好教育，不願做艱苦的勞動工作。

這一階段發展的關鍵是鼓勵私營經濟不斷實現增長，諸如制訂措施激勵大中小等不同規模企業發展，實現供給側創新，刺激市場動能。而這方面並不屬於政府宏觀控制的範疇，其是市場自我調節與政策之間相互作用的結果。韓國發展的轉型是一個成功例子，通過國內經濟領域自我革新，從而打破發展壁壘，達到人均GDP 3.5萬美元。發展中國家中，可看到包括中國內地在內，巴西、墨西哥等都非常努力地實現轉型。

一旦一個國家突破並達到人均GDP 4萬美元水平，要想進一步發展的難度便會繼續疊加。在這方面，大型國家與較小的地區發展模式另有不同。大型國家本身具備強大的國內市場及深耕多年的傳統經濟基礎，自身發展潛力巨大。譬如在主要的歐洲國家中，德國通過購買廉價能源發展自身傳統工業，一直處於繼續為其公民創造更高經濟價值的軌道上。

另外，美國持續增長的關鍵驅動力，是他們從國內石油壓裂中新發現的能源獨立性，國內不同細分市場的消費能力巨大，及本世紀以來互聯網等新興技術大獲成功等。新加坡人均GDP已超過5萬美元水平，是亞洲國家中的佼佼者。在推動經濟發展方面，新加坡已找到適合自身發展的產業組合模式，並且收效頗豐。當然，由於其人口規模小，推動經濟發展這項任務看似更易完成。

在20世紀80年代，新加坡首任總理李光耀曾來港，向香港的公共行政部門學習管理經驗。一直到1997年，香港與新加坡在經濟發展方面雖仍不相上下，但在公共行政方面，新加坡顯然逐步走在香港之前。尤其是在過去5年裏，新加坡政府側重制定長遠發展的政策戰略，並在激烈的國際和國內市場競爭與行政規則之間，尋找到平衡點，大大改善了新加坡人的生活水平，提高了新加坡的國際地位。

港居民收入不均 考驗政府「再分配」能力

從經濟發展角度來看，香港發展狀况屬於最後這一組，即經濟發展達到一定程度，然而難以取得突破的小型地區。尤其在2016年以來，香港的發展瓶頸現象更明顯。相對以上提到的國家和地區，香港居民收入極度不均，這是無法迴避的現實。這一問題在經濟學範疇內屬於「再分配」問題，即考驗的是政府運用公共政策持續實現社會公平的能力。因而政府需更多公共資源來解決這些問題，從住房到醫療、教育到福利等。

因此，香港政府今後作為香港故事的主導者，首先應積極儲備公共資源，一方面包括上述社會福利相關資源，公共行政領域人才資源的儲備亦應予重視。合理、科學及完善的公共政策規劃，配之以足夠的資源，相信中國香港故事發展路徑將明朗起來。

今天，我們有了新的選舉制度，行政立法關係沒有了極端的對立，現屆政府亦以良政善治、以結果為目標導向等作施政方針。在這眾多因素共同作用下，且看5年後香港的GDP走勢，交出的會是一張怎樣的成績表。

作者是立法會議員

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[江玉歡]