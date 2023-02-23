黃惠玉：我們是否要跟兒童節目說再見

據通訊局頒布的《電視通用業務守則——節目標準》，「兒童節目」是指：（a）特別為15歲或以下不同年齡組別兒童而設的節目：（b）滿足兒童的特別需要的節目；（c）容易為兒童明白或欣賞的節目；及（d）有助兒童在社交、情緒、智力或身體方面發展的節目。

兒童節目在嬰兒潮過後便淪為不被重視的項目，再加上互聯網競爭和串流影視平台出現，能真正吸引小朋友觀看的電視節目少之又少。有人或許會說，兒童節目沒有市場，因廣告效益較其他節目低；兒童和青少年亦坦言「兒童節目很無聊」。

事實上，香港一直沒有認真策劃供幼兒觀看的兒童節目（如外國的《芝麻街》）而為人詬病。兒童節目是否受歡迎，跟投資、內容策劃等緊密相連，就如雞與雞蛋的關係。優質的兒童節目自然會有需求，只是香港沒有認真看待過兒童節目製作。

現時本港電視台製作的兒童節目僅為滿足持牌最低要求，並非以向兒童提供優質娛樂和教育為目標。政府亦沒有任何支援措施，例如成立「兒童節目發展基金」鼓勵優質的兒童節目創作，讓兒童節目長期被忽視，陷入惡性循環之中。

削電視台兒童節目 影響低收入家庭生活

無可否認，互聯網上有很多兒童節目供選擇，但香港有不少低收入家庭仍倚靠免費電視為他們的子女提供娛樂、消閒。新改動將大幅削減兒童節目的時間和本土製作節目的選擇，嚴重影響他們的生活日常。

按照現有服務要求，「合家欣賞時間」定為每日下午4時至晚上8時30分，在這段期間，任何不適合兒童觀看的材料一律不准播映。持牌人要小心編排節目，因為在某些時段，父母會期望子女可以獨自觀看電視而不會接觸不良材料。至於其他時段，父母可以接受較具挑戰性的題材，而他們理應嚴格監管子女。以無綫電視台為例，牌照列明需在每日下午4時至晚上7時播放最少1.5小時兒童節目，當中必須有30分鐘完全屬本地製作。

但在新建議下，電視台的播放兒童節目時數由每日規定變為每周要求，意味電視台可因應需要分配兒童節目播放日數，而不需每日提供兒童節目，變相合家欣賞時間內專門為兒童而設的內容大減。局方及電視台必須向公眾詳細交代，在新的節目編排下如何可以讓父母（特別是有年幼子女）安心。

新建議亦包括「取消指定播放節目須『完全屬香港本地製作』的規定」，也意味着全屬本地製作的兒童節目可能會「關門大吉」，由外購或合資節目取而代之，令香港小朋友失去透過以按照本地狀况製作的兒童節目來認識香港本土文化，及了解身處社會的機會。

政府應鼓勵兒童節目創作

沒有親切感和關聯感的節目，亦較難達到向兒童傳播的目的。聯合國《兒童權利公約》第17條訂明，締約國應鼓勵大眾傳播媒介本着第29條（即教育兒童培養對自身的文化認同、語言和價值觀，及不同於其本國的文明的尊重）的精神，散播在社會和文化方面有益於兒童的信息及資料。綜觀世界各地的廣播牌照規例，均有列出本地製作的百分比要求，讓兒童可放眼世界，同時了解自身的社會、文化和環境。

政府必須清晰回應有關新建議對兒童產生的影響。削減兒童節目時數是相當消極的做法，亦低估了此舉對兒童和家庭（特別是低收入家庭）的影響。政府應以實際措施，例如成立兒童節目發展基金，鼓勵優質的兒童節目創作，並參考其他地方「完全屬本地製作」的百分比規定，讓本地兒童節目再次蓬勃起來。

作者是香港兒童權利委員會執行幹事

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[黃惠玉]