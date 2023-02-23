張欣宇：保障民生 投資未來

筆者樂見這份財政預算案，逐漸勾勒出香港未來產業發展的一份藍圖，並推出諸多措施以促進長遠的經濟增長。創科將成為香港未來的主要發展方向，這點已經是社會共識。預算案首次為新田科技城的發展提出諮詢和動工時間，同時說明了港深創科園首批大樓的建成時間，是北部都會區概念面世後的重要進展。

捉緊建造業產業鏈價值

除了創科之外，預算案同樣將綠色低碳經濟和先進建造業，定位為香港未來着重發展的產業，筆者深感認同。建設綠色城市，本就是香港的發展目標，採取綠色發展路線，不僅符合世界潮流和時代要求，為應對全球變暖盡了香港責任，更可以促進一大批低碳產業，例如回收、能源、材料等關聯行業的發展，是香港能夠施展所長的領域。

而在智能建造應用方面，未來香港在基礎建設方面的投資每年均會超過1000億元，高峰期甚至可以達到每年3000億元的規模。在巨大的基礎建設投資量下，香港應當認真準備，依托建造業創新科技應用的大背景，將部分建造業產業鏈重新引入香港，為香港創造更多就業崗位，並捉緊（capture）產業鏈的價值。

針對以上兩項產業集群的發展，北部都會區東部土地資源豐富，筆者建議利用北部都會區東部發展上述產業，以推動香港再工業化，優化產業佈局，促進香港經濟健康均衡增長。

勾勒經濟前景 市民關注怎執行

而在復常下力保全力復蘇的部分，筆者樂見政府接受包括立法會「A4聯盟」在內不少團體的相關建議，提出了派發消費券、減免稅收等措施。香港市民經歷3年疫情衝擊，現仍然需時固本培元，需要政府的關注扶持，幫助部分市民渡過難關，也為市道恢復興旺重新注入動力。

總體而言，新一屆政府的首份財政預算案，在短期內紓困的同時，亦為經濟增長勾勒出新的前景。接下來的有效執行，將會是市民所關注的重點。

作者是立法會議員、香港新方向執委、工程師

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[張欣宇]