施麗珊：繁榮願景下 貧者往何處去

經濟追趕式增長 紓困措施零碎

港府過去一年赤字1400億元，遠高於原預期的500多億元；惟隨着社會復常，財政司長預測今年本港經濟明顯反彈，全年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%，未來數年更出現追趕式增長，平均每年實質增長達3.7%。在審慎的公共理財思維下，政府向來低估收入、高估支出，但仍預估上述比率，可見未來本港經濟增長勢頭實在「極為樂觀」。雖然下年度將屬赤字預算，惟似乎亦是短期和技術性赤字，反映政府財政「底子」良好、長遠收入充足，絕對有足夠公共財務資源應付社會需要，讓老百姓在經濟急速發展下過好日子、好生活。

然而預算案用上大量篇章，娓娓道出未來香港經濟繁榮圖像，卻一再沿襲以往數年預算案，行禮如儀地推出零碎式紓困措施（如綜援、長生津、高齡津貼、傷津、職津等額外半個月津貼，電費、交通費津貼等），全屬小恩小惠、聊勝於無，未能持續紓貧解困，更難達至共同富裕。

消費券是社會另一關注焦點。預算案建議向全港18歲或以上者發放5000元消費券，並未能針對社會上最有需要的基層市民。若扣除貧窮線以上住戶，估計逾三成市民並無基本生活需要，因此當局應只向基層貧窮者發放現金津貼或消費券，受惠對象亦應包括18歲以下的兒童。

精準扶貧無影蹤 公共開支欠承擔

預算案提出多項宏大的經濟及產業發展計劃，似乎獨欠回應精準扶貧的論述，各項發展大計未能聚焦令基層受惠。預算案只着眼如何做大個餅（經濟發展），卻未提出如何分好個餅（財富分配）。要做到精準扶貧，便要回答「扶持誰、誰來扶、怎麼扶、如何退」4個基本問題，界定貧窮對象後，便要思考如何扶助。由於政府坐擁龐大公共資源，實應透過積極的公共財政政策，完善社會財富分配；至於具體扶貧計劃，則可交由扶貧委員會和相關政策局跟進。

今份預算案是現屆政府上任後的首份，司長理應闡述未來5年公共理財理念。正如預算案指出，政府施政的最根本目標是照顧市民福祉；如何善用公帑，亦要以促進百姓福祉的初衷為本。然而預算案提及《基本法》第107條規定，強調長遠公共開支應與經濟發展「相適應」，但卻未進一步闡述現屆政府如何理解公共開支的「合理水平」。

據最新估算，未來數年（2025/26至2027/28年度）公共開支佔本地生產總值預測水平都低於25%，緊縮政策下導致本港缺乏充裕公共財政資源應對社會發展需要。司長在談及財政儲備功能時，提及是積穀防饑、維護金融穩定、創造投資收益；惟還應考慮如何提升社會整體生活水平、促進社會公平。可是司長未有論述政府財政理念，亦無回應中央提及「共同富裕」、「精準扶貧」的施政理念，未有將達至合理分配經濟發展成果作為公共理財目標。

經濟增長往往伴隨物價升幅，加上本港大部分貨品由外地輸入，物價易受貨幣匯率影響，甚至出現輸入性通脹。雖然當局預期今年通脹只有約2.5%，惟觀乎未來經濟增長勢頭強勁，實質通脹極有可能高於預期；再加上全球能源及糧食供應緊張，當局需研究如何協助基層應對通脹風險：除了強化安全網、增加各項社會福利計劃津貼金額外，更可增設基層生活津貼以應對通脹額外開支。

財政司長曾提及在經濟困難時，政府要「睇餸食飯」，暗示不能大幅增加公共開支。然而，就算餸（錢）有多少，飯仍要吃；加上司長預期未來政府收入大幅增加，在貧富兩極化、社會服務需求有增無減下，當局更應加大公共開支力度，讓各項服務回應社會需要。

另外，因應個別壟斷性的行業企業盈利不合理地高企，當局長遠應考慮於特定行業（如能源及房地產業）開徵「暴利稅」，一來增加財政收入以取得更多資源持續改善民生，二來有關做法更合乎共同富裕原則。

Happy HK抑或Unhappy HK？

預算案提到啟動「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，舉辦美食、遊樂和文青創作活動，令市民更開心地消費和刺激經濟。惟觀乎預算案缺乏持續且具承擔的財富再分配機制，欠缺經濟及產業政策以達至共同富裕目標，百姓無法共富，亦難共樂。

司長說香港過去數十年克服一個又一個挑戰、攀上一個又一個高峰。但與此同時，貧富懸殊愈見嚴峻，貧窮人口也同時走向一個又一個高峰，基層只能在手持數千元消費券和每月微薄收入之下拮据前行，恐怕亦難展笑臉，更遑論更開心地消費和刺激經濟。

作者是香港社區組織協會副主任

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[施麗珊]