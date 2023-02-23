陳帆川：新聞口碑 為何無法拯救有線

有線新聞自2020年末的解僱風波後，流失所有精英，在行內聲勢大不如前。但如果看數字的話，該台即使精英雲集並且正值示威高峰期，訂戶也是不斷流失。而反過來說，該台的facebook專頁追蹤人數雖然在解僱風波當月斷崖式下跌3萬人，但在短短兩個月後觸底反彈，持續上揚至今；其用戶互動數字也在上年起超越解僱風波前的水平，顯示網民並無離棄該品牌。

有線新聞出名，可分為傳媒和公眾層面。有線在行內最出名是直播環節特別多，任何官員在任何場合出來說幾句話，幾乎都會直播。官員的講話，對正值上班和上學時間的觀眾來說，可能價值有限，但對於其他傳媒卻帶來翻天覆地的變化。

有線的頻密直播，是媒體鬥快發布即時新聞的根源，也令很多公司削減前線記者，只留一些人在編輯室裏按直播寫稿，如工廠般量產稿件，造就很多網媒靠抄襲生存。可以說，有線對業界的影響，比起對觀眾的影響更大。有線新聞台儼如「行家新聞台」，雖然同業難望其項背，但業內口碑卻難以轉化成訂戶數字。

在公眾層面，有線的專題報道和中國報道曾經最出名，前者靠「動物傳心師」掀起熱潮，後者是港媒的敢言代表；但這些王牌節目在消失之前，一直在社交媒體上免費播放，對業務收入的貢獻成疑。至於該台在2019年的馬拉松式直播，雖然吸引了史無前例的龐大觀眾，惟所有直播同樣在社交媒體免費供應。

只有觀眾才能拯救行業

新聞業熱中跟同業比較，卻很少研究觀眾真正喜歡看什麼。歐洲首家24小時播放新聞的天空新聞台（Sky News），同樣是收費台，也同樣在激烈競爭下流失訂戶。其內容總監和新聞採訪總監最近接受一家英媒訪問時，談得最多的就是觀眾喜歡看什麼。

他們認為觀眾沉迷烏克蘭戰爭的程度超乎想像，一年過後仍興趣不減。而他們亦藉戰爭題材將原本不足10萬人的TikTok帳戶「漲粉」至超過300萬人；又提到觀眾在疫情期間愛看數據新聞，於是將一人的數據團隊擴充至20人。

看外國新聞機構管理層的訪問，說得最多的是觀眾策略，而不是老調重彈「做好新聞」，因為全世界都發現，新聞不是做給行家看的，只有觀眾才能拯救行業。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]