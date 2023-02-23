陳智傑：何謂「不看」新聞

然而，新聞規避的釋義及理解亦頗有爭議。說實在，即使大家未必抗拒新聞資訊，但在社會資訊發達、個人閒暇時間日少、生活節奏急速的大都會，從來都難以兼顧眾多繁雜的資訊及消息。如果一個人對政治新聞沒甚興趣，但對飲食娛樂報道看得津津有味，那在學理上我們能算他是在「規避」新聞嗎？就着何謂新聞規避，傳播學界有幾道問題值得留意。

選擇算是規避的一種嗎？

新聞始終是眾多社會資訊的其中一項選擇。學理上應如何把新聞選擇（news selection）及新聞規避作出清晰分野，惹來學者們爭論不休。人們在看新聞及其他社會資訊時，從來都會選擇。就算在未有社交媒體以至互聯網的大眾傳播時代，人們都會挑選看哪一個電視台、收聽哪一個電台節目或唱片騎師、細看哪一份報章，又或在茶樓飲茶「歎報紙」時，爸爸媽媽都會集中精神看不同版面的報道。在平時生活中，我們亦會對不同節目或消息有不同喜好。

如果把新聞規避定義為人們不喜歡收看某些類型的新聞，例如政治及政策等「硬新聞」，那新聞規避跟新聞選擇便於概念及操作上十分相似。在新聞、傳播及企業傳訊的研究和實務操作上，已有大量理論、案例去理解及應對人們如何選擇新聞或其他社會消息。例如人們在認真作出重要決定時，及在平日瞅瞅社會有何消息時的心理狀態，絕不相同。新聞消息如何喚起人們「認真」的感覺，又或者商業宣傳如何讓人們覺得一試無妨等，都已有廣泛討論。

故此，如果新聞規避是一個新的社會現象，那它應指的是一種對普遍新聞以至是公共話題的抗拒感，覺得參與公共討論及事務並無意義，也沒有興致理會個人生活、家庭及工作以外的「公共」事務。

新聞規避是刻意還是無意？

人們沒有留意新聞或公共事務，可以是一種刻意（intentional）的選擇，也可以是一種無意（unintentional）的結果。在社交媒體大行其道、人們生活在社會資訊供過於求的環境下，新聞媒體已難以成為社會資訊的「把關人」（gatekeeper）。不同社交媒體平台的演算法（algorithm），大大影響了使用者接收什麼資訊。人們的媒體使用習慣，正被不同社交媒體平台轉化為各項大數據，並潛移默化地調整大家所接收的資訊。

况且，正如上文提及，如今社會資訊的供應大增，不同消息和資訊正搶奪人們愈來愈少的閒暇時間以至是注意力。如果人們是因為社交媒體平台的演算法，又或無法消化太多社會資訊而沒有留意新聞，那這結果也能算是規避新聞嗎？

問題是，上述這種因「資訊疲勞」或新社交媒體演算法而出現的結果，並不一定代表人們對新聞及公共事務沒有興趣。在過往讓香港社會感到意外的大型示威或社會運動中，輿論在社會爆發大規模的憤恨之前，可能都未必會預期公眾會有如此大反應。有時人們會否留意新聞資訊，可能與其社會危機感息息相關。我們未必應該單以當下大家對新聞資訊的熱情是否下降，而判斷社會是否出現新聞規避現象。

無論如何，新聞規避的討論正引來全球傳播學界及業界注視，並正令新聞機構及其他商業或公共組織構想應對方案。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]