陳智傑：何謂「不看」新聞

【明報文章】新聞規避(news avoidance)是傳播學界及新聞業界近年興起的話題,本版的其他筆者也曾討論如今人們是否開始有點抗拒看新聞。這題材涉及新聞和傳播業界、學界的發展,亦是英國牛津大學路透新聞研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)近年發表的數碼新聞報告所關注的重要題目。假如人們真的抗拒新聞資訊,則不單是新聞業界的大事——這對公共關係、企業傳訊、公共管治等資訊發放及管理業務的單位,亦是值得留意的社會趨勢。