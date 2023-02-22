王俊傑：印度危機 中印機遇？

話說「金融大鱷」索羅斯（George Soros）近日再有「出位」言論。他在德國慕尼黑工業大學發表演講時批評，「莫迪不是民主人士」，認為莫迪的親密盟友、印度富商阿達尼（Gautam Adani）陷入財務欺詐及操控股市等醜聞，「大大削弱莫迪對印度聯邦政府的控制力」，令他開始期待印度社會的「民主復興」。

要知道索羅斯並非一般人，有美國研究機構稱索羅斯是民主黨的最大金主，單單是去年中期選舉，他向其名下的民主政治行動委員會捐出逾1.2億美元，再由會方分發款項，支持民主黨選舉工程。除此之外，有媒體報道索羅斯還透過各種方式注入320多億美元，用來傳播他的激進「開放社會」議程。據報，索羅斯與至少253個組織建立聯繫，並通過這些組織去影響美國以至全球媒體，當中包括至少54名具影響力的傳媒人得到索羅斯資金的支持。

種種因素下，難怪印度政府對這名美國巨鱷說出的「民主復興」嚴陣以待。例如印度外長蘇傑生斥責索羅斯「年老、富有、固執己見和危險」；莫迪黨友、印度人民黨領袖伊拉尼（Smriti Zubin Irani）質疑他干預印度民主制度，對印度發起一場「戰爭」。

美英接連炮轟莫迪 巧合抑或故意

索羅斯高調抨擊莫迪政府，自然令人聯想起近期BBC（英國廣播公司）捲入的紀錄片風波。事緣BBC突然揪出2002年印度的反穆斯林動亂，以英國前外相施仲宏（Jack Straw）的角度，指控時任古吉拉特邦首席部長的莫迪撤走警察，縱容暴力。儘管印度最高法院於2012年裁定莫迪無罪，但紀錄片卻提到英國政府機密報告形容事件「具種族清洗特徵」，莫迪要為衝突負責。同樣地，收取英國電視稅的BBC不是一般傳媒機構，究竟美國及其傳統盟友英國接連炮轟莫迪，是巧合抑或故意？

自俄烏戰爭爆發以來，印度跟美國、西方貌合神離。一方面，美國需要印度，參與四方安全對話（QUAD）等組織，制衡中國；另一方面，印度無視制裁勸喻，繼續大量購買俄羅斯原油，再提煉出成品油售賣給西方。據印度商務部數據，印度進口的俄油量按年大增近4倍，進口總額達373.1億美元。印度「大賺特賺」外匯的行為，如同「食碗面反碗底」，美國及西方又怎會視而不見，沒有怨言？如今印度大選臨近，自然要幫一把莫迪的政治敵人，美英連串發聲背後，暗藏骯髒的政治盤算。

中國應展現王道 不計前嫌

一直以來，中國飽受西方輿論打壓，鄰國印度亦經常煽風點火、參與圍堵。現在印度與美國、西方關係轉差，中國更應該展現王道，不計前嫌，並且在不干涉印度政治局勢的前提下，尋求進一步的中印合作關係。中印作為亞洲強國、人口大國，雙方同大於異，如今兩國關係已到「風再起時」的發展階段，畢竟沒有永遠的敵人和朋友，大國外交只有永遠的利益。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[王俊傑]