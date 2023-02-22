劉銳紹：今人結交為勢利 須防寶殿有刀藏——俄軍侵烏與中國《全球安全倡議概念文件》

（1）表面文章勿盡信 真章在枱底

──先看中國發表的《全球安全倡議概念文件》，實在無甚新意。當中提出的「六個堅持」，與一貫的和平共處、對話、合作等原則沒有分別。也許較有針對性的，只是「倡導大國帶頭講平等」，話鋒指向美國。對於俄烏局勢，《文件》則強調政治解決和不能打核戰。所以，外界對此無甚期望。

不過，既是「概念文件」，自然空泛。中國利用這類「空對空飛彈」來換取時間和空間，也是國際常態。所以，外界更關注中央外事辦主任王毅訪問俄羅斯時談了什麼內容？表面勸和？有實質行動的促和？還是作最壞打算的零和？這才是關鍵所在。

──不過，按美國國務卿布林肯與王毅在德國慕尼黑安全會議「非正式接觸」的內容推斷，美國已近乎攤牌。兩人在保密地點會面約一小時，也殊堪玩味。參考過去事例，東道國一定知道會面地點，但這些地點可以方便參與國測試或安裝反竊聽儀器。換言之，參與國對涉及的內容也向盟友保密；至於事後通報多少，則是後話了。

所以，外界猜測美國對中國施加壓力的同時，也顯示中美關係某些緩和的可能（例如中美貿易和台灣問題；外媒報道台灣外交部長吳釗燮將赴美與美官員秘密會談），這樣才有機會減少中國對俄羅斯的支持，有利於西方對付俄羅斯。不過，美國又不想其西方盟友知悉中美之間的詳情（因為美國曾把在中國身上得到的利益凌駕在美歐利益之上），以免引起猜忌，雙方才有上述安排。

與此同時，美國總統拜登突訪烏克蘭。美國還強調，這是首次有美國總統在未能控制關鍵設施之下，到訪正陷於戰爭的國家的首都；拜登並表示對烏克蘭增加軍備和金錢支援，對俄羅斯的新一輪制裁也陸續有來。這些都是強烈的政治信號，不單是對俄羅斯，也是對中國，暗示西方陣營對付俄羅斯的行動將進一步實質和具體化，促使中國思考和計算自己的利害，好自為之。

──容或上述都是外界猜測，但美國對中國的指摘則流露出雙管齊下策略。例如，美方指中國不能向俄羅斯提供物質支援（美媒還暗示包括大殺傷力武器），其實是屬於輿論戰範疇多於實質（與近期的「氣球事件」相似）。中國在外交、政治、經濟、石油出口等方面協助俄羅斯，有迹可尋，不排除產生規避美國制裁的效果，但中國視為正常的國際關係和買賣。至於中國向俄羅斯提供大殺傷力武器，則屬誇大其詞，因為俄軍武器總體比中國先進，還向中國售武。

（2）各藏底牌 俄會否出賣中國？

──在慕尼黑安全會議上，值得注意的是法國總統馬克龍的發言。他說，目標是要讓俄羅斯（入侵烏克蘭）失敗，但不要擊垮俄羅斯。這是務實的目標，因為西方陣營根本無法也無迫切需要打垮俄羅斯；只要讓俄羅斯退出烏克蘭，不再向西擴張，排除對西方世界的威脅，已是眼前最好效果。馬克龍的話，反映了西方陣營的虛與實。

──既然如此，不排除俄羅斯亦會考慮「硬啃不成，日後再算」。早前俄國總統普京表示願意與烏克蘭和談，但烏方不同意，皆因俄方要在「現狀」（把侵佔的烏國土地納入俄方領土）上「無條件和談」。如今形勢發展對俄羅斯愈來愈不利，所以亦不排除俄羅斯退而求其次，或先退以求日後。外交界近日還有猜測，俄羅斯喘定之後，為了自保和更長遠的利益，會否又與西方世界慢慢修好，甚至出賣中國的利益？歷史上，這類教訓俯拾即是，不可不防。

──由此伸展到中、美、俄關係。在美國眼中，俄羅斯不成氣候，不能威脅美國；但中國卻是上升中的實質威脅。假如西方陣營與俄羅斯為了取得各自的利益而妥協，眼前因俄侵烏而引起的衝突，即可逐步消退，屆時以美國為首的西方陣營將可集中對付中國。所以，外交界也在觀察俄羅斯與西方陣營有沒有枱底交易？這不是天空小說，俄羅斯多年前試圖加入七國集團（G7）時的事例，也許是前事不忘的後事之師。

（3）中國如不調整 仍會陷於兩難

──按目前形勢，中國仍會跟俄羅斯保持全面戰略協作伙伴關係，但已調整為「不結盟，不對抗，不針對第三方」。不過在俄軍侵烏的問題上，俄羅斯失敗已顯而易見，中國曾一度觀望的如意算盤已不能打響；如不盡快調整，只會兩頭不到岸，既不能因支持俄羅斯而得益，還進一步破壞與西方世界的關係，嚴重影響全面復常的工作。

──中國也看到，西方陣營暫時解除俄羅斯的威脅後，下一個目標就是中國。中國不會怕，但不能盲目，不能用左傾思維應對。現實情况是，只能靠「背後講數」。中國可以繼續自己的合縱連橫，可以繼續與美國唇槍舌劍，惟必須按中國利益最大化的原則與美國互相妥協。這跟晚清的屈辱談判不同，但必須有務實的「妥協精神」（或稱政治哲學），不能寸土不讓，否則兩難之局不解。

──歸根結柢要看中國能否釜底抽薪？善待國民的正當、合理和合法權益（包括政治權利），歷來都是釜底抽薪的不二法門。中國經常指「外國利用人權和民主自由搞亂中國」，所以必然還擊。殊不知這樣做首先引起的是人心逆向、離散和反彈。其實，這些政治權利都是中國（包括香港）人民自發的要求，外國只是手到拿來、乘虛而入。可以預見，西方陣營解決俄烏戰爭後，將會繼續以類似方法向中國發動攻勢。

我經常想，在國際上，「今人結交為勢利」是不能扭轉的規律，所以「須防寶殿有刀藏」，而善待本國人民將是瓦解對手攻勢的最佳策略，不致授之以柄，為何又姍姍來遲呢？

作者是時事評論員

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[劉銳紹]