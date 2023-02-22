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2023年2月22日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：預算案—老本還能吃多久 ／文：陳景祥
聞風筆動：修例限海外律師打國安案 法界憂影響擴至民事案 ／文：李先知
張炳良：再論香港vs.新加坡
劉銳紹：今人結交為勢利 須防寶殿有刀藏——俄軍侵烏與中國《全球安全倡議概念文件》
王俊傑：印度危機 中印機遇？
筆陣：預算案—老本還能吃多久 ／文：陳景祥
【明報文章】政府今天公布財政預算案，是新一屆政府第一份。香港現在的「大局」是由治及興、社會復常，對內對外完全通關，一切開始回復正常。接着而來的就是「災後重建」，如何把疲弱經濟重新搞上去。
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筆陣：預算案—老本還能吃多久 ／文：陳景祥
聞風筆動：修例限海外律師打國安案 法界憂影響擴至民事案 ／文：李先知
張炳良：再論香港vs.新加坡
劉銳紹：今人結交為勢利 須防寶殿有刀藏——俄軍侵烏與中國《全球安全倡議概念文件》
王俊傑：印度危機 中印機遇？
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