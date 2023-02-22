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陳景祥

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筆陣：預算案—老本還能吃多久 ／文：陳景祥

【明報文章】政府今天公布財政預算案，是新一屆政府第一份。香港現在的「大局」是由治及興、社會復常，對內對外完全通關，一切開始回復正常。接着而來的就是「災後重建」，如何把疲弱經濟重新搞上去。

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