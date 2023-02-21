歐陽五：中美間的「氣球」該如何落地

討論中美「氣球事件」，首先需要澄清一個認知，即利用高空氣球進行科研是國際慣例，法國、美國、日本等國均發放過大量科學觀測高空氣球。其次，根據《國際民用航空公約》，對於中國無人飛艇這種屬於「遇險的航空器」，美國本應採取適當的援助措施。同時，在國際實踐中，對誤入一國領空的民用航空器，通常採用警告、驅離、伴飛、迫降等措施處理，並通過外交渠道和平解決。

美放「惡意氣球」

製造新冷戰氣氛

原本是一個無害飛艇的航行意外，卻被美國製造成中美外交風波。從維護中美關係的角度來看，美國顯然是一個差勁的「接球者」，出動F-22戰鬥機以導彈擊落一個毫無威脅的中國氣球，又延遲國務卿布林肯訪華，實屬「用力過猛」。然而這樣的「接球」方式，讓美國成為了輿論的「發球者」。從製造新冷戰氣氛的角度來看，美國實實在在發出了一個殺傷力極強的「惡意氣球」。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）在一份聲明中表示，「中國的高空偵察氣球計劃，已經侵入了五大洲40多個國家的領空」；媒體更是就此大肆炒作。「氣球事件」的炒作放大了公眾心目中的「中國威脅論」，因冷戰時候美蘇常用氣球來偵查情報，美國炒作「間諜氣球」，刻意給公眾以「冷戰重現」的觀感。這加劇了美國國內反華、恐華、仇華的情緒，也在全球範圍渲染中國的「安全威脅」。

美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）本月17日竄訪台灣，有分析認為這是美當局回應國內日益高漲的「中國威脅」氣氛。而這樣的行為，無疑有升級中美矛盾之險。如何讓這一「危險氣球」落地，着實考驗中美兩國。

競爭博弈常態化 考驗中美應對

美國去年公布的《國家安全戰略》表明，其對華競爭的基本戰略已經定型，這也預示了中美未來不平坦的相處之路。競爭和博弈常態化，不時的磕絆、顛簸、起伏，將逐漸構成兩國互動的模式。而在此過程中尋求中美關係的相對穩定，對中美雙方都是考驗。

當地時間18日，中央外事辦主任王毅與布林肯在慕尼黑舉行非正式會面，對「氣球事件」表明中方立場，要求美方「改弦更張」、糾正錯誤。筆者以為，這一要求表明中方非常清楚美國的抹黑意圖，並看到此事件對未來的更大危害。因此，明確提出讓中美「氣球事件」落地的底線，在國際上講清是非曲直，不可任由美國抹黑。

大國相處如同乒乓對拍，是以維護兩國關係為目的、保持回合穩定，還是不顧大局、惡意發球，將決定兩國關係的不同走向。

化解危機 視乎美方能否遵循默契

中美關係是世界上最重要也是最複雜的雙邊關係。《上海公報》發布至今51年，中美關係經歷過1999年「炸館」和2001年「撞機」，也有峰迴路轉、柳暗花明。中美之路雖不平坦，但亦在相處之中形成了一定默契：一是劃底線，摒除零和思維，避免意識形態影響，雙方都要努力控制危機，避免因擦槍走火而矛盾升級；二是講技巧，注意鬥爭藝術，解決方案照顧雙方利益，鬥而不破，避免絕對主義。這些默契促成了危機的化解。

如今「氣球事件」最終能否軟着陸，取決於美國能否繼續遵循這份默契。從長遠看，美國能否改變目前政策上對華挑釁、輿論上煽動新冷戰的局面，避免事態進一步升級，不僅關乎中美兩國關係，更關乎世界局勢的未來走向。

作者是時事評論員

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[歐陽五]