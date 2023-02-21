狄志遠、崔定邦：反對縮減城規申述機會

政府經常指出，減少市民出席申述的機會，可以縮減4個月的程序時間。當日論壇上，規劃師吳永輝提出一個非常獨到的觀察：西九文化區及啟德，都在2000年代初經過法定程序完成規劃發展大綱圖，距今超過20年，但區內仍有大量土地未被發展；顯而易見，政府落實工務工程進度緩慢，才是發展緩慢的主要原因。

另外，吳希文亦指出，城市規劃條例中的公眾申述加上社會壓力，令政府在過程中吸納到民間意見，主動改變規劃意向，成功保育景賢里和前中區政府合署建築群，即是今日的律政司辦公室，創造了良好的城市規劃和歷史保育。新思維更加認為，整個「保育中環」項目，更是豐富了香港的文化和歷史內涵，現有的規劃條例應記一功。

公眾參與是良好公民社會一部分

香港暫時未有完整的民主制度，在極富爭議及商業價值的城市規劃程序，良好的公眾參與制度應該被保留，以免市民及外國駐港企業，又有事實指控香港不斷「變形走樣」。新思維反對縮短任何收集公眾申述及意見的時間；就公眾申述機會，起碼要保留首次申述意見及上訴申述。

我們亦提出有關加快城市規劃程序的建議：第一，為加快審議城市規劃個案申請，政府可以增加城規會委員人數，加開更多個案會議；第二，建議增加城規會人員，加快處理個案文件及召開會議。

另外，由非土地擁有者提出的規劃申請（俗稱「12A申請」），新思維建議保留，以確保公眾可以對個別地區或地段，提出有益、有精闢睇法的建議。政府不應抹煞「智慧在民間」。

將軍澳「再填海」 令居民憂慮

近期發展局提出在將軍澳南海面「再次」填海，興建6個厭惡設施或特殊設施，例如垃圾轉運站、海上垃圾收集站、水泥廠、未來的電力接收設施等，居民和立法會議員、當區區議員都不知道已經進入正式的公眾諮詢程序。

將軍澳港灣已經成為維港東部的海濱城市；新建成的將軍澳跨灣大橋，已經成為郵輪乘客由鯉魚門進入維港的第一個香港標誌，將軍澳灣似有日本橫濱港的優美休閒感覺。如果海上出現一個填海平台，上面有6個厭惡設施，景觀相當突兀！

新思維促請政府審慎同居民商討，當局擬議興建多個厭惡設施的填海規模，有否其他替代方案？例如垃圾轉運站能否以岩洞收藏，縮減填海範圍，並且完善將軍澳海濱走廊接駁至九龍東維港一帶，貫通旅遊景點鯉魚門石礦場及鯉魚門大街，同時兼顧發展需要、提升生活質素及保育將軍澳港灣。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、崔定邦]