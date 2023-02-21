尹瑞麟：「第二次洋務運動」是結束抑或轉軌

從1978到2022年的40餘年間，中國引進大量外資、外商和技術，開放市場，提倡社會主義市場經濟，積極參與包括金融市場在內的國際經濟合作，我們是否可稱這段時期為中國近代史上的「第二次洋務運動」？當前國家是否到了要轉軌的階段？晚清時期第一次洋務運動面對的是失敗結局，人們又可以從中汲取到什麼經驗教訓？

兩次洋務運動的同與異

同樣地，兩次洋務運動都是受命於國家危難之秋，冀以學習西洋之「技」，為處於瀕臨危機的國家經濟重新出發。1860年英法聯軍攻佔北京，令清朝統治者驚惶失措。清朝在平定太平天國之亂及《天津條約》、《北京條約》中，用領土、主權和一系列經貿特權暫時滿足了列強要求，局勢暫時穩定。清政府中一些大臣痛定思痛，如曾國藩、李鴻章、左宗棠、張之洞，以及在中央執掌大權的兩宮太后、奕訢等人，認為中國面臨「數千年未有之變局」。

他們繼承了魏源等經世派提出之「師夷長技以制夷」思想，口號和目標分別是「師夷長技以自強」和「師夷長技以求富」，摹習列強工業技術和商業模式，通過類似今天國企的「官辦」企業、「官商合辦」合資企業和私人承包的「官督商辦」等模式發展近代工業，並設立了中國第一所新式學堂，成立培養翻譯和軍事人才學校，建成以北洋艦隊為代表的海軍，以及派遣留學生出國深造等舉措。這是中國歷史上第一次大規模向西方學習，此等人士被稱為「洋務派」。

這場洋務運動起始自1861年，持續30餘年，歷經同治光緒兩朝，由慈安、慈禧兩宮太后所主導推動，於維護清廷統治基礎上，在皇權背景下發生。惟1894至1895年的甲午戰爭，北洋艦隊全軍覆沒，標誌着洋務運動夭折。中國的高中教科書對於這場「自救」式的洋務運動，有以下評述：「洋務派的初衷不是改變封建統治，只是引進資本主義國家新的軍事和生產技術，是在封建制的基礎上修補，洋務運動的失敗是必然的。」（《普通高中教科書：歷史必修》，人民教育出版社，2022年）

這段評語擲地有聲。誠然，從封建統治的角度看，洋務運動失敗了、夭折了，但洋務運動客觀上對中國歷史產生了積極影響，這包括中國近代的軍事工業、民用工業、交通運輸和通訊業等逐漸發展起來，客觀上促進了中國民族資本主義的產生。但要反思的問題不僅如此，即如果這種「中學為體，西學為用」的道路走不下去的話，中國的現代化道路又應如何？

對第二次洋務運動的評價與糾偏

對比之下，1978年十一屆三中全會主張的「實現四個現代化」目標，亦同樣限於工業、農業、國防、科技範疇的現代化；至於政治制度改革，未見提上過國家議事日程，黨國體制一直從上到下地掌握着全國權力核心。相類似的「中學為體，西學為用」指導思維，看來形式不同，但同樣地貫穿兩次洋務運動。

去年，習近平在二十大報告中指出，10年前，也就是他在2012年擔任中共總書記的時候，「我們面對的形勢是，改革開放和社會主義現代化建設取得巨大成就，黨的建設新的偉大工程取得顯著成效，為我們繼續前進奠定了堅實基礎、創造了良好條件、提供了重要保障」。但他隨即表示：「同時一系列長期積累及新出現的突出矛盾和問題亟待解決。」

這包括：「黨內存在不少對堅持黨的領導認識模糊……存在不少落實黨的領導弱化、虛化、淡化問題」、「一些地方和部門形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風屢禁不止，特權思想和特權現象較為嚴重，一些貪腐問題觸目驚心；經濟結構性體制性矛盾突出，發展不平衡、不協調、不可持續，傳統發展模式難以為繼，一些深層次體制機制問題和利益固化藩籬日益顯現」、「極端個人主義和歷史虛無主義等錯誤思潮不時出現，網絡輿論亂象叢生，嚴重影響人們思想和社會輿論環境」。二十大報告補充道，「當時，黨內和社會上不少人對黨和國家前途憂心忡忡」。

二十大報告進一步表示，「面對這些影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，黨中央審時度勢、果敢抉擇，銳意進取、攻堅克難，團結帶領全黨全軍全國各族人民擼起袖子加油幹、風雨無阻向前行，義無反顧進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭」。上述文字，可大致上視為黨對於這場「第二次洋務運動」的評語。當中，習近平在報告所提到的要走「中國式現代化」，對於中國今後的發展取向，尤為值得關注。

事實上，今年2月7日，習近平在中央黨校面向新一屆中央委員會委員、候補委員和省部級領導所作的「開局之年第一課」講話中，再度強調黨的領導是「正確理解和大力推進中國式現代化」的關鍵。王耀宗教授早前在《明報》〈什麼是「中國式現代化」〉一文（2023年2月14日）亦有所討論，不贅。

仍待探究的課題

歸根到柢，如果我們稱自改革開放以來的40多年為「第二次洋務運動」，它是結束了，還是轉軌？而要轉軌的原因是客觀因素使然，還是總結了相關經驗的歷史抉擇？

這裏僅提出對個人而言，認為仍有待探討的若干課題，例如現代化的目標是什麼？是否應包括人的思想解放？自由思想對於現代化是推動還是制約因素？同處東亞的日本和「亞洲四小龍」（韓國、新加坡、台灣及香港），他們以各自方式實現現代化，這些國家和地區的文化土壤，如何塑造其現代化取向？這些國家和地區的政治社會制度，又是如何隨着經濟發展調整，當中又蘊含什麼考量？說到底，我們應端視這兩次「洋務運動」為歷史事件，還是國家前進中的養分？

作者是日本上智大學碩士，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

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[尹瑞麟]