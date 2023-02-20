鄭立：爭取公義的人的不公義

在香港，追求公平正義的人們，其中一個最常做的事情，就是污人清白、發表誅心論，幾年前有一些年輕人只是與他們一起競選，就已經被一大群信誓旦旦追求公義的人，認定圖謀不軌，或者用一個香港社運術語——「鬼」，令這些人被一堆高呼公義良心的「義人」們口誅筆伐。

而到頭來，那些年輕人並沒有什麼他們所說的圖謀，那些指控只是憑空揑造。提出指控的人以及附和的人，不是當自己沒說過，就是說自己資訊不足，無法判斷是很尋常的，甚至去到現在還堅持自己沒錯，毫無證據下冤枉別人還堅持到底。

他們到處找尋叛徒、「鬼」，到處指控那些本來就跟他們關係不大，只是不聽從他們指揮的人「出賣」他們。去到最後，看起來最有可能出賣他們的人，卻全部都是他們從不懷疑的自己人。

然後最有趣的是，他們用同一個理由，就是資訊不足，無法判斷。只是，同樣資訊不足，對於不服從他們的外人，就有罪推定，冤枉他們；對於那些他們從不懷疑的人，就是無罪推定。

他們從不考慮要無罪推定前者，也不看後者的任何客觀證據。他們甚至對於後者的任何行為都充滿體諒，會講他們這樣做是因為有家人受壓力；卻從不體諒什麼都沒做或者緊守原則的人，像是他們指控的人都是沒家人、沒壓力。

人類的罪惡當中，冤枉他人可說是數一數二的邪惡。如果你不確定對方做過，就不要隨便指控他人，有那麼難嗎？

長期堅持做着這種邪惡行為又不認錯的人，跑去爭取公義，當然會失敗，因為這些人自己就是不公義的來源。

作者是專欄作家

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[鄭立]