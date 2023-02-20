黃遠康：稅制不改 貧窮難治——淺析港府收入與貧窮的關係

政府大增社福開支 貧窮人口不減反升

其實特區政府在過去10多年以來，收入和開支都有明顯提升，兩者分別由2009/10年度預算案中約2258億及2475億元，上升至2019/20年度預算案中約6260億及6077億元。其中，在人口老化下，社會福利開支亦有所提升，從2011/12年度約430億元，增至2022/23年度約1200億元，增幅近兩倍，支出佔政府全年開支近15%。

奇怪的是，即使政府大增社會福利開支，香港貧窮人口卻不減反增。根據扶貧委員會報告顯示，2011年香港貧窮人口達到129萬（政策介入前）；到2020年，貧窮人口增至165萬。當中，享受愈來愈多福利的長者，貧窮人口及貧窮率都呈惡化，分別從2011年的37.8萬及44.1%（政策介入前），上升至2020年的58.4萬及45%。

究其原因，就是雖然政府帳面上的開支不斷增加，但實際上不論是福利開支與政府總開支的佔比，抑或計算人均福利支出，香港的水平都低於以發達國家成員為主的經濟合作暨發展組織（OECD）之平均水平。在亞洲而言，有關數字也僅優於韓國，卻較新加坡、日本及台灣等地方為差。

因此，既然政府的社會福利開支不算多，財富再分配能力受限，貧窮問題自然每况愈下。而這一切的源頭，正是政府稅收制度上的缺陷，限制自身收入能力，從而無法在遵照《基本法》第107條「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡」的方針下，投入更多資源做好扶貧工作。

稅制3個特點 影響政府收入

筆者認為，香港稅制有3個特點嚴重影響政府收入能力，加劇貧富懸殊。第一，直接稅對政府收入貢獻不夠多。根據簡單的經濟學定義，直接稅是針對收入或財富的稅項，間接稅則是針對商品或服務的稅項。有別不少歐美國家都有多種直接稅項，例如資產增值稅、股息稅等，香港直接稅主要有兩種，分別是薪俸稅和利得稅，而兩者所帶來的收入佔比，因為稅率不高而相對有限。翻查過去5年紀錄，薪俸稅和利得稅收分別維持在600億至750億元，以及1350億至1670億元左右。對比近年政府年均逾6000億元進帳，意味兩種直接稅項僅佔政府總收入大約32%至40%之間，較新加坡、中國台灣及不少歐洲國家如瑞典、冰島為低。

直接稅稅率低導致其對公共財政貢獻度不高，衍生兩個問題。一是直接稅一般具備較高的累進成分，讓愈有經濟能力的人付出愈多，使政府有更多公共資源再分配，收窄貧富差距。而當直接稅稅率偏低，就代表累進成分不足，亦愈難為政府帶來更多收入，使貧富懸殊惡化。二是直接稅稅收佔政府收入比例不大，令政府必須透過其他辦法開拓收入，帶來額外的嚴重社會問題。

第二個特點，就是香港的直接稅稅收主要來自一小撮市民或機構的貢獻。以薪俸稅為例，全港300多萬僱員中，於2017/18年度有47%即約187萬人需繳納稅款，不過當中只有2.8萬人左右按照標準稅率納稅，而這群人合共繳付243億元稅款，佔薪俸稅總稅款超過四成。

至於利得稅，在2019/20年度，全港只有9%企業需納稅，主要來自銀行、地產及金融界別；而應評稅利潤達1億元以上的機構共1000間，佔該稅項所得超過七成。當政府的直接稅收益由一小撮社會精英及巨型企業支撐，政府便會自然傾向他們的利益，盡量保持低稅率環境以作挽留，令政府難以開徵新稅增加收入。

第三個特點，就是政府過分依賴土地及其衍生收入。正如上文所述，與世界不少地方有別，香港主要收入來源不是直接稅款。為維持政府的所需開支，從港英時代開始，香港便奉行「高地價政策」，以賣地、印花稅、差餉作為公共財政骨幹。從2017/18年度起，除了因為疫情嚴重衝擊本地經濟的2020/21年度外，三者每年為政府帶來的收入佔比介乎35.7%至47.6%不等。雖然筆者沒有將股票印花稅的收益從中剔除計算，但毫無疑問，與土地相關的收入對於香港庫房相當重要。

與土地相關的收入佔政府財政半壁江山的後果相當深遠。一來這類收入其實極不穩定，以賣地為例，既要視乎全球經濟環境情况，亦要視乎發展商的投地意欲及政府出售地皮的數量。在太多不確定因素下，這類收入的表現落差頗大，進而影響政府承擔長遠福利開支的能力。二來就是房屋價格因賣地成本高企而攀升，一方面導致不少市民難以上樓，怨聲載道，另一方面整體物業的價值因為政府調控下而一路上升，亦導致有產階級愈富、無產階級愈貧的弊病。

以上特點令政府收入的穩定性不足，市民亦不難發現財爺往往錯估政府實際收入。因此，政府必然以謹慎保守態度控制開支，只會願意推行小修小補的福利政策。我們可以看到政府願意為長者及傷健人士提供2元乘車優惠，因為他們知道就算人口老化，有關政策不過花費政府大約1%的總開支。然而當坊間建議政府推行全民退休保障、中央職業保險補償制度，甚至全民基本收入等公共資源再分配力度較強的政策時，政府就不予考慮。

針對資產增值徵稅 值得港府考慮

法國經濟學家Thomas Piketty在其著作《21世紀資本論》中提出，全球政府應該向資產擁有者徵收5%的增值稅，從而避免貧富差距無止境擴大。

雖然執行上存在困難，但方向上值得港府考慮，就是加強針對徵收由資產帶來的財富，例如開設資產增值稅、股息稅等，及提升利得稅和薪俸稅的累進成分，以增加政府收入及收窄貧富懸殊。如此，全港市民才可有尊嚴地在香港這片我們珍愛的土地上生活。

作者是智庫組織「治港新政」成員

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[黃遠康]