發展局：勿以危言聳聽的歪論 窒礙香港的發展

有環保團體今日（編者按：2月16日）再次「立場行先」，就交椅洲人工島項目發表誤導言論，企圖抹黑這個具重大策略功能的造地項目。我們呼籲他們切勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展。

香港過去填海經驗 已說明一切

有關團體的研究並非全面，只放大全球有問題的填海項目，硬將交椅洲人工島項目與其他所謂「爛尾」填海工程扯上關係，並武斷作出交椅洲項目「難逃三大危機」的偏頗結論。為何他們純粹以不成功的例子要求煞停人工島項目，卻不以成功的案例（包括香港的經驗）為本以應對未來的發展挑戰？為何他們不針對交椅洲項目的建議發表意見，而是把討論扯到香港以外的其他填海計劃上？情况顯而易見，他們為了把交椅洲人工島項目全面推倒，已經摒棄理性討論，甚至選擇離題。

其實，香港過去的填海經驗已說明一切。時至今天，香港多個主要地區、知名地標及基建設施也是屹立在填海之地，包括中環、啟德發展區、西九文化區、葵涌貨櫃碼頭、多個新市鎮（包括東涌和將軍澳）及香港國際機場。香港約有7000公頃土地是透過填海所得，貢獻香港已發展土地約四分之一，容納27%香港人口及70%的商業活動。而近年同步進行而總填海面積達800公頃的東涌東填海及機場三跑道工程亦相繼完成。就算在香港以外，亦有不少案例成功以填海造地發展空間，包括新加坡濱海灣、丹麥哥本哈根北港及深圳前海等。

我們已多次解釋交椅洲人工島項目對香港長遠發展及建立土地儲備的重要性。交椅洲人工島與北部都會區同屬香港未來的策略發展引擎。交椅洲將提供1000公頃新建土地發展新一代的核心區域，一方面增加公營及私營房屋供應，另一方面透過發展第三個核心商業區，鞏固香港國際金融中心及貿易中心的地位，以及強化法律服務方面的優勢。此外，人工島的發展涵蓋策略性運輸基建設施，亦能提供調遷空間支援港島和九龍舊區重建所引起的連鎖流動。毋庸置疑，推展交椅洲人工島項目可為香港帶來龐大的經濟及社會效益。

至於造價方面，我們亦已表明毋須全部倚賴公帑推展項目。香港是世界數一數二的國際金融中心，我們有信心可與社會集思廣益找出最合適的融資方案，適度運用市場力量推展項目。

期望環團就其專長範疇提意見

就環境生態方面，我們會繼續在深化項目研究時，確保環評研究符合相關的規定。就有關團體指控環評程序粗疏及斬件進行，我們感到費解。因應環境諮詢委員會及公眾意見，環評的研究概要要求土拓署須有序為項目建議中的填海工程、連接道路及發展計劃提交環評報告。此舉可以有系統地評估該3項工程項目的累積影響，以及讓環保署、環諮會和公眾有序地審視相關報告。我們期望環保團體就其專長的環境生態範疇向我們提出具體意見，共同把項目做好，而非不停發表一些失實、危言聳聽的言論，企圖把這個具重大效益的造地項目推倒。

我們現就交椅洲人工島的填海範圍、概括土地用途、策略性運輸基建及可能融資選項的初步建議進行公眾參與活動，歡迎大家向我們提交意見，共謀深化人工島發展方案。公眾參與活動的相關資料已上載至研究網頁（https://bit.ly/3XITwq3），並會不時更新。

（編者按：文內小題為編輯所加）

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[發展局]