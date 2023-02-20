趙永佳、黎子而：鄰家月亮特別圓？——由數據看港英兩地教育（上）

網上有關移民英國的討論群組和新聞報道比比皆是，而網上移英港人（包括不少趙永佳的好朋友）對英國教育幾乎是清一色讚不絕口，大多數評論都離不開「自由」、「零壓力」和「開心教育」。這少不免令人思索：難道香港教育真的比不上英國？正當網民對英國教育制度讚歎不絕時，趙永佳的一位曾在港任職教師、現於英國亦從事教育工作的朋友卻有不同看法。友人觀察到英國教育制度欠缺對低社經地位和新移民學生的支援，而課堂秩序混亂更導致學生學習受影響，這與網上的一片正評有頗大落差，令他感到非常失望。

港生學術表現勝英國 「幸福感」稍低

究竟英國教育制度是否港人子女的學習夢想地？還是港人無法從網上芸芸的討論中得悉英國教育制度的真實一面？就此，我們從2018年國際學生能力評估計劃（PISA）數據入手，透過分析學生能力、生活幸福感和學校環境的數據，比較和探討香港與英國教育制度的優劣。

當要比較兩個地方的教育制度時，可被量化的學生能力便是一個相對客觀的指標。PISA的考核科目為閱讀、數學及科學，而根據表1，香港學生的3科平均分都比英國學生高。香港學生在數學方面的表現明顯優秀，比英國學生高出49分；閱讀和科學方面，香港亦不輸英國，分別高出20分和12分。綜觀70多個參與PISA的國家或地區，香港學生在閱讀、數學和科學方面都是名列前茅，分別排第4、第4和第9名。反觀，英國學生排名稍遜，閱讀和科學並列第14名，數學第18名。可見，香港學生在這3科的整體表現比英國學生略勝一籌。

當然，成績好不代表一切。撇除學術表現，學生的「幸福感」（包括正面與負面感覺）也應是重要指標。表2結果顯示，兩地學生的正面感覺相距不大，報稱總是感到對生活滿意的香港學生，比英國僅低1個百分點。但香港學生的負面感覺比英國的稍高：前者報稱總是感到悲傷及總是感到寂寞的學生，分別為13%及22%，比英國高出4和6個百分點。

此外，壓力亦能側面反映學生幸福感。調查顯示，82%香港學生在失敗時會擔心別人對他們的看法，比英國高出19個百分點；71%香港學生認為他們的失敗是因為沒有足夠天賦，比英國高8個百分點；而72%香港學生認為失敗會令他們懷疑對未來的計劃，比英國高兩個百分點，足見較多香港學生會為失敗而感到恐懼。在壓力方面，無可諱言香港學生也的確比英國稍高。

英校紀律風氣較港遜色

此外，學校環境對學生學習亦是一個關鍵因素。據表3結果顯示，81%香港學生報稱「從不、甚少或有時」出現噪音和混亂，比英國高15個百分點；84%香港學生報稱「從不、甚少或有時」出現老師要等很久學生才能安靜下來，比英國高9個百分點；81%香港學生報稱「從不、甚少或有時」出現不聽老師話的情况，比英國高11個百分點。綜合以上數據，香港學生的主觀學校紀律風氣指數為0.24，英國為0.09，可見香港學生感覺學校紀律風氣比英國學生為佳，也意味香港的課堂秩序較少被學生打亂，香港學生相對有一個安靜有序的學習環境。

另外，調查顯示，76%香港學生報稱「強烈同意或同意」自己在學校很容易交到朋友，比英國僅高3個百分點；66%香港學生報稱「強烈同意或同意」自己屬於學校，比英國僅高4個百分點；而72%香港學生回應「強烈同意或同意」其他同學好像很喜歡自己，較英國低13個百分點。綜合以上數據，香港學生對學校的歸屬感指數為-0.39，英國為-0.19，可見英國學生對學校的歸屬感比香港學生稍高。

這與我們對兩地學校的認知頗一致：香港學生大多守秩序而且不敢挑戰老師權威，自然有一個較安靜有秩序的學習環境；然而英國學校奉行較為自由的原則，多數不會對學生紀律施加太多規範，需安靜上課的同學就可能受干擾。因此英國學校紀律風氣較香港遜色也是合乎常理，這亦似乎能解釋為何在英的香港學生在學校能感到更自由。

警惕「區群謬誤」

參考趙永佳友人們的經歷，除了不乏大讚英國教育的支持者，也有對英國教育感到大失所望的批評者。但為何網上關於英國學校的負面評價會如此罕見？是否因為每當有移英港人在網上批評留英生活，就會被責罵「身在福中不知福」，甚至被其他網民標籤為「五毛」？我們應如何理解這兩種同時並存的說法呢？

我們認為，貿然推斷網上的正評為誇大其詞、不可信，可能是犯上區群謬誤（ecological fallacy），一種在分析統計資料時常見的「以全概偏」問題，即僅建基於群體的整體數據，就推論當中的個體性質。其實以上數據只是比較兩地回應的平均值，當我們想了解個別群組的情况時，就應該要聚焦不同群組學生表現。篇幅有限，這問題留待下回分解。

（編者按：下篇將於下周一(2月27日)刊出）

作者趙永佳是教育大學社會學講座教授，黎子而是教育大學香港研究學院研究助理

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[趙永佳、黎子而]