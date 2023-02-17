徐英偉：旅客對香港的認識 是否還停留上世紀

事實上，很多旅客都未有機會認識或感受到香港吸引之處。過去有調查顯示，除了金融博覽及美食之外，海外受訪者並不知道原來香港亦有藝術文化、運動、綠色旅遊等多元化的旅遊選擇。家庭客、不同年紀的遊客來港，都可享受不同的藝術文化、歷史、郊遊等好去處。

各地為「後疫情」復常旅遊蓄勢待發

不少國家及地區早在疫情期間，已積極部署「後疫情」階段，包括內地城市。筆者記得過去因公務到訪內地，當時在西安與當地商務部門交談時，發現泰國已在西安設立辦事處，推廣泰國旅遊；交流下得悉原來因為地理位置關係，當地高消費的市民外遊多選擇泰國，尤其是近海的景點。香港有美麗的維港景色、多元水上活動，為何他們未有首選香港？當然，一想起「幻彩詠香江」，有來港朋友向我笑言，香港是否還停留在上個世紀。

另一次在武漢，當地商務官員講解他們所拍攝介紹當地歷史文化的宣傳片，為復常旅遊蓄勢待發。最近得知福州也有很多新規劃，期待未來與港加強合作。過去香港有逾七成訪港旅客都是來自內地，不少朋友都期待能夠再來港，重新認識、感受香港的最好一面。

翻查資料，2018年訪港旅客為6515萬人次；2019年受反修例風波影響，全年訪港旅客為5591萬人次；隨後又因疫情，人次數目下跌超過九成，去年全年有60萬人次訪港遊客。社會事件令外國對香港未有完全認識，甚至有負面偏見；在重新起飛、向外界宣傳香港吸引力的時候，要着力讓外界了解香港的真實一面，以及疫情期間香港的變化，例如西九文化區的香港故宮文化博物館和M+，都是在疫情期間建成開幕，值得讓遊客有更多體驗。

不能再以「鴨仔團」發展旅遊

香港一直被譽為美食天堂、購物天堂，但海外旅客在調查反映仍未認識香港有的多元體驗。事實上，香港亦有不少生態旅遊景點，例如地質公園、龍脊行山徑等。體驗文化也包括走入社區，以往比較多宣傳深水埗及灣仔等充滿特色的社區景點。當然，香港亦有不少節日特色活動，如九龍城「小泰國」潑水節、大角嘴廟會500呎夜光龍、大坑舞火龍等。

我認識不少跑友都會到日本、新加坡以至其他海外城市參加馬拉松，順道體驗當地文化與風景；記得新加坡曾邀請香港運動員拍攝相關主題，吸引喜歡運動的遊客。事實上，香港每個月都有很多不同規模的體育或馬拉松活動。

今天的旅遊體驗不能再以「鴨仔團」發展；高消費旅客對不同的旅遊體驗、要求有所提升，不少人都喜歡自由行的方式，自己設計行程。在疫情前，香港着力拓展「一程多站」，以針對旅客希望在一次旅程有多元體驗。

香港與內地的交通網絡現已非常完善，除了粵港澳大灣區的姊妹城市可以共同宣傳、發揮協同效應，吸引更多遊客與商機之外，香港亦可加強與更多內地及國際城市的合作、推廣。舉例來說，香港乘搭高鐵可直達福建不同城市，而數年前閩港雙方亦深化郵輪合作，香港與廈門都加入了亞洲郵輪聯盟，加強與區內港口在一程多站的郵輪航線及聯合推廣的合作。復常的香港應積極研究在旅遊上如何「做大個餅」，與其他城市協力宣傳吸引旅客。在教育領域上，香港有中小學與內地學校結成「姊妹學校」；未來在文化、貿易、旅遊多方面，是否亦有空間發展姊妹城市計劃，促進推廣交流的協同效應。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]