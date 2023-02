陳浩文、楊庭輝：以人為本還是以結果為目標？——《給十九歲的我》的啟示

家長「知情同意」約束力非絕對

在學術界,如果研究人員採用知情同意的方法去做研究活動,他們須向家長清楚表明,若然他們的子女在參與途中希望退出,他們有絕對的自由退出,並且不會因此受到任何懲罰。父母的知情同意,是保障未成年人接受治療或參與研究期間的權益,以防止他們受不當影響、壓力或威脅下參與,但家長簽署的同意書不可以用作阻止其子女退出計劃的施壓工具。

部分意見認為,年紀愈大的未成年人,其自主意識和傾向愈高,因此當未成年人到達若干年齡後(尤其是青少年),研究人員邀請他們參與任何研究活動,或醫生對他們處方對身體入侵性較強的治療時,除了須得到他們父母的知情同意之外,亦須得到他們本人的知情同意,兩者缺一不可。這種安排,是旨在保障未成年人權益不受侵犯的「雙重保險」。一般而言,大學邀請中學安排學生參與問卷調查,也是採取這種做法。另外,醫管局雖然未正式承認未成年人作知情同意的權利,但在實際處理上,若然事主的年紀愈接近成年,醫護人員亦會愈傾向鼓勵家長尊重事主的意願。

家長知情同意 或窒礙邊緣青年研究

不過,部分學者對家長知情同意的研究方法提出以下質疑。首先,部分研究的主題與邊緣青年行為有關,但邊緣青年同父母關係疏離,不喜歡事事向父母交代,要聯絡他們的父母亦可能非常困難。其次,即使不少青年研究的主題相對沒那麼敏感,但由於部分邊緣背景青年的家長較難聯絡得上,因此以拿取家長知情同意的方法做研究,有可能造成抽樣誤差問題。

再者,根據一些以往邀請中學安排學生參與問卷調查的經驗,要求學校在百忙中抽空派發和收回家長同意書,不時會成為它們直接拒絕研究邀請的理由;部分學校即使簽署了答應協助安排研究活動的同意書,也可能因發現實際安排上有困難而選擇退出。除非發出邀請的一方能夠向被邀請的學校提供足夠巨大的誘因,但如此一來,研究成本將會大增。

提出那些質疑的學者,也許會建議用「預設家長默許」(passive/opt-out parental consent) 的方法,即是向未成年邀請對象的家長發出邀請通知,若然在限定期限內沒收到他們的知悉反對,便可正式安排邀請對象參與研究活動。

但是,「預設家長默許」也有自身的限制。由於「預設家長默許」的爭議較大,因此研究人員可能需訂立較寬鬆的回覆期限,讓邀請對象的家長提出知悉反對。此外,部分青少年未必希望父母知道自己參與敏感題目的研究(例如欺凌打鬥、吸毒、性行為、墮胎等),原因是這變相向父母暴露自己私隱。即使轉為採取「預設家長默許」的做法,也不可能完全杜絕這個問題。就此,有人提議研究人員需確保在發出邀請通知時,不會泄露邀請對象的私隱,例如避免明確指出邀請對象曾參與指定的爭議行為。

參與者變成年 昔「家長同意」不再有效

長期研究兒童和青少年議題的Imelda Coyne教授,則在2010年發表了題為「Research with Children and Young People: The Issue of Parental (Proxy) Consent」的學術論文辯稱,家長同意的要求有時會低估了未成年人的自主能力。因此,她認為並非每項涉及兒童和青少年的研究,都需得到受訪對象的家長同意。若未成年人同意參與研究活動,家長無權反對;若他們拒絕受訪,或希望中途退出,家長和校方亦無權置喙。

另有些人表示,若未成年人要家長或/和校方同意才可以參與研究活動,行使退出的權利時,又可能需另費唇舌向他們解釋;當他們有難言之隱,又或受群體壓力時,便可能會勉強繼續參與。《給十九歲的我》的攝製過程便可能出現了類似情况。有人認為,由未成年人完全自主作決定,則可避免出現這個問題;惟亦有人擔心,兒童和青少年未有足夠能力單獨做決定,他們較成人有更大的機會受誤導,或抵受不住壓力而參與了自己不情願參與的研究活動,因此家長同意仍是必須的條件。即使如此,如果研究計劃進行期間,參與者已轉為成年,那麼昔日的家長知情同意便不再有效,研究人員必須再確認他們願意參與,研究才可以繼續。

平情而論,學術界對家長知情同意的意見並非鐵板一塊。無論如何,保障未成年研究對象的權益,早已是學術研究的核心問題。凡是涉及接觸人和動物的大學學術研究,必須事先經過倫理審查才可展開;如果要接觸特別弱勢的群組,例如住院病人、弱智人士等,更須申請特別批准;在監獄或其他懲教院所做調查,仍被禁止,否則便是失德行為,學術期刊和出版商亦不會接納相關研究結果。如果可以讓未成年人自行決定是否成為研究對象,通過倫理審查將更為重要,原因是保護未成年人的權益往往是最重要事宜。

學術研究須通過倫理審查

影視界亦應加強自行監管

要求學術研究計劃申請研究倫理審批,沒有違反學術自主,原因是審查委員會是由校內學者組成。即使通過倫理審查,研究人員亦須保密處理研究活動所取得的個人資料;以任何形式發表研究成果,也不可披露足以辨別受訪者身分的個人資料,而他們須在完成研究後一段時間內銷毁所有相關資料。

可是,紀錄片往往無可避免將個人身分表露無遺。《給十九歲的我》的案例顯示,把受訪者打格、變聲處理和掩蓋其特定的背後環境,會影響電影藝術價值;但如不這樣做,便會把個人私隱公開呈現,遂較不記名發表的學術研究有更大的倫理風險。

現時紀錄片沒有監管常規或機制,單靠業界人士在個人層面自律,明顯存有漏洞。誠然,要求製作人員正式開拍紀錄片之前,好像研究人員就研究計劃正式申請倫理審查批准,並不可行。畢竟,有些拍攝於開始之初並非為求日後在大銀幕公映。

要所有非公映的拍攝項目在事前通過倫理審查才可開展,無疑是匪夷所思。但是改變影片的使用用途,亦須在事前得到片中主角同意,《給十九歲的我》公映前似乎沒有做到這一點。因此,本地影視界也許應參考學術界標準,建立廣泛共識並自行訂定製作和攝製紀錄片的守則,才可避免類似情况再次發生。

作者陳浩文是城大公共及國際事務學系副教授,楊庭輝是城大公共政策學系哲學碩士

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[陳浩文、楊庭輝]