黃啟暘：論公職人員侵犯市民私隱的刑責問題

筆者同意相關媒體今次並非無的放矢。公職人員（甚至包括警務人員）以權謀私，非法查閱市民個人私隱資料而被法庭定罪，其實早有明確先例，警方的立場實在令人費解。

市民私隱資料 屬法例保障之「利益」

翻查《刑事罪行條例》第161條，任何人為「使其本人或他人不誠實地獲益」而取用電腦，即屬犯罪。權威案例清楚顯示，未經批准下取用他人電腦（系統），從而得知之前不知道的資訊，即使沒有下載或儲存有關資料，或不涉金錢或其他實質個人利益，本身亦已足以構成第161條意義下的「獲益」（註1）。

當然，一般情况下，「未經批准」行為不必然等同「不誠實」（註2）。根據香港法院一向採納、源自英國普通法案例R v Ghosh [1982] QB 1053的原則，「當法官要裁定一名被告人是否不誠實時，法官須要分開兩階段考慮。第一階段，是如果按照一般明理而誠實人士的標準（以下簡稱「該標準」）衡量，被告人的行為是否不誠實呢？如果其行為以該標準衡量，並非不誠實，問題即已了結，控罪不能成立。第二階段，是如果被告人的行為以該標準衡量是屬不誠實的，則須繼而考慮他究竟是否明知，根據該標準，他的行為是會被一般人認為不誠實的？」（註3）

公職人員侵犯市民私隱

嚴重違反正常道德標準

個別「明理而誠實的人士」，或許可以容忍公職人員單純出於好奇而違規查閱無關其職務的私隱資料，接受此等不當行為對私隱權的侵犯相對有限，一般以紀律處分等方式處理即可。但時任高等法院首席法官陳兆愷在「Tsun Shui Lun案」中明言，一旦人員在好奇查閱之外，進一步為了私人目的積極「使用（use）」（例如轉發或泄露）有關私隱資料，則肯定構成直接違反保密責任、嚴重違反誠信的行為，任何「明理而誠實的人士」必然不僅覺得此舉可恥、不名譽、令人厭惡或不適當，更會視之為不誠實、完全不能接受和應受譴責的罪行。

至於有關人等是否主觀上自知行為不當，英國最高法院近期於Ivey v Genting Casinos (UK) Ltd [2017] UKSC 67, [2018] AC 391一案中表示，「Ghosh案」所定的測試第二階段門檻過高，容易淪為（自稱）道德標準比常人低下的人渣賴以脫罪的理由。法院因此裁定，控方只須證明被告行為客觀上違反正常人的道德標準，有關的不誠實罪行即應成立，毋須就其主觀心態再加調查。香港法院已有注意到此最新的普通法案例發展，但暫時尚未決定是否跟從（註4）。

然而無論如何，至少就侵犯疑犯私隱的警務人員而言，考慮到其身為執法人員的事實、曾接受的專業訓練及教育水平，理應不難從環境證據中推斷，他們必然具有充分主觀認知，在警局環境中作出有關侵權行為屬嚴重不當及違反正常道德標準（註5）。

法庭案例表明 以權謀私須負刑責

事實上，在HKSAR v Alistair Charles Currie [2004] 4 HKC 191一案中，一名水警督察命令下屬登入部門的「電腦輔助指揮及控制系統」，以取閱其出租單位前租客的地址和身分證號碼等個人資料。時任高等法院原訟庭法官倫明高（即後來的上訴庭副庭長）同意原審裁判官的裁決，認為該案存在「強而有力（cogent）」的證據，證明被告不可能沒有意識到按照任何明理和誠實的人的一般期望，由警方收集或獲取的個人信息，只會因真正的警務用途而被取用，任何警務人員藉職務之便不當取閱此等信息，都構成不誠實行為。

該案件上訴至終審法院時（註6），時任終審法院常任法官包致金更直指，警務人員表面上為了警察職責，實則出於一己之私人目的，其所取得的資料本身自然已構成不誠實獲益；被告再辯稱行為另有無辜的目的，是「站不住腳（untenable）」。

另外值得一提的是，基於大致同樣的邏輯，終審法院亦曾於「Chan Tak Ming訴香港特別行政區」（2010）13 HKCFAR 745一案裁定，該案被告的公立醫院醫生身居負有重要責任的公職，卻使用在其職權管轄下、理應受尊重的私隱資料作私人（商業推廣）用途，涉案行為的嚴重性，顯然足以構成普通法下的公職人員行為失當罪。警務人員對香港的繁榮穩定至關重要，其行為操守亦必須至少以同一法律標準規管。

註1：香港特別行政區訴Tsun Shui Lun [1999] 3 HKLRD 215，第224B至C頁

註2：參見R v Hung Hak Sing [1995] 3 HKC 327，第330頁

註3：香港特別行政區訴陳廷鈞（未經彙編，CACC 86/2007，2008年12月9日），第33段（上訴法庭法官袁家寧語）

註4：參見「香港特別行政區訴Lai Kin Hang Erwin」[2019] HKCA 547，第99至102段

註5：比較「Tsun Shui Lun案」，第227C至D頁

註6：未經彙編，FAMC 57/2004，2005年1月14日

作者是獨立法律研究員

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[黃啟暘]