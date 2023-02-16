冼卓嵐：樓宇滲水甚擾民 尋找源頭極困難 滲水辦架構官僚 應加強監察顧問

不同滲水源頭 對應不同部門

雖然筆者不是專家，但憑着過去協助不少樓宇滲水個案，或可算略知一二。現時樓宇滲水源頭主要分4類：（1）食水喉破裂；（2）外牆／窗框滲漏；（3）污水／排水喉破裂；（4）地台防水層失效。當中因第一及第二類引起的滲漏，是相對容易察覺到，分別可以從觀察單位水表有否異常，及在落大雨時觀察滲水位置有否惡化，而判斷是否由外牆／窗框滲入單位內。

雖然上面提及的兩種滲水原因往往都會有較大及即時影響，但最起碼知道源頭在哪裏，要及時維修都不會無從入手。不幸的是大部分滲水個案源頭都是第三和第四類，甚至源頭不明。每天看着天花牆身遭受滲水影響，嚴重者更要面對石屎剝落的危險，卻久久未能查出源頭，市民唯有向議員辦事處或政府部門求助。

以上提及的4個主要造成樓宇滲水的原因，剛好對應最少4個不同政府部門或持份者。若然是食水喉破裂，可以要求水務署向「浪費食水」方向調查；如果是因外牆滲水，公屋租戶可向房屋署要求維修，私人業主則可向大廈法團或業委會跟進；如涉及單位內的污水渠，由食環署協助跟進，防水層失效則由屋宇署協助。

心水清的讀者應該知道，如要查出滲水源頭，有可能需要向最少4個部門求助。而早在2004年起，食物環境衛生署與屋宇署成立聯合辦事處，專門處理滲水投訴，亦即滲水個案調查聯合辦事處（滲水辦）前身，但事隔多年，為何樓宇滲水問題仍然困擾不少市民？

滲水辦歷史悠久，自2004年底，屋宇署與食物環境衛生署開始就樓宇滲水問題，在深水埗區實行聯合辦事處試驗計劃，並於2006年中擴展至全港各區共19個辦事處。

有別於以往各家自掃門前雪的做法，滲水辦由兩個部門攜手處理私人單位之間的滲水問題，更進一步以各種方法查找滲水源頭。在處理滲水投訴個案時，滲水辦會因應現場情况及需要，採用不同測試方式，如第一階段的濕度監測、第二階段的色水測試，以及第三階段的地台蓄水測試等。

隨着城市擴張，私人單位日益增加，滲水個案數字亦隨之上升。雖然滲水辦早年設有地區辦事處，但當時只為食環署所用，兩個部門依舊在不同地點處理個案。滲水個案繁多，加上紙本文件需在不同地方流轉，導致當時「破案」速度惹人詬病，居民困擾有增無減。

有見行政效率欠佳，滲水辦自2020年起，將19個地區聯合辦事處重組為4個分區聯合辦公室，以筆者交手最多的新界東聯合辦公室為例，於2021年12月全面投入服務，將兩個部門負責滲水的職員安排在位於沙田商廈的辦公室。但即使兩個部門在同一地方辦公，又是否真正能夠有效率地查出滲水源頭？

屋署食環互不從屬 易各自為政

引發筆者撰文講述滲水辦制度問題，源於一個地區滲水個案。個案由正式向滲水辦投訴，至由部門發出「妨擾事故通知」（即要求滲水者維修的法定通知），歷時一年半。當中因為疫情或部門改組當然會有影響，但在筆者跟進個案進度時，竟發現因外判顧問公司出錯，導致延遲了3個月，而滲水辦對顧問公司的監察只是聊勝於無。

更甚的是，因食環署與屋宇署負責不同原因的調查工作，而兩個部門亦互不從屬，即使坐在同一辦公室，亦很容易各自為政。一般市民只要稍不清楚兩個部門的分工，要查詢個案進度，恐怕就會摸門釘。

應設個案經理制度

早在2020年底，申訴專員公署向滲水辦提出8項建議提升調查效率，當中滲水辦亦有回應署方部分建議，例如使用新技術查找源頭、增加人手編配等；但過去幾年間滲水個案仍日漸增加，可見滲水辦的回應只是杯水車薪。筆者認為8項建議中最有效及應該落實的，就是設立由一個部門主導的「個案經理」制度，避免過分的官僚冗餘架構，影響調查進度。

不論是因為樓宇老化還是鄰居不妥善使用排污渠，樓宇滲水問題日益嚴重，如曾面對滲水滋擾的讀者就知道有多困擾。要市民能夠安居樂業，滲水辦不應再各自為政，而應該由一個部門主導調查，並加強監察外判顧問公司，提升調查滲水源頭的效率。

作者是民主黨區議員

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[冼卓嵐]