陳沛良：香港的綠色運輸之路還有多遠？

與此同時，新能源商用車並未在香港普遍使用。截至2022年9月，登記車輛中僅有58輛電動巴士，佔巴士總數的0.4%，這個比例實在過低。

政府要發揮關鍵主導作用

政府早前推出《香港電動車普及化路線圖》，僅提出在2035年或之前停止新登記燃油私家車，卻將主要排放污染源的商用車排除在外，實在令人費解。

特首在去年施政報告提出，在2025年前推出電動公共交通工具及商用車路線圖。這個過程，政府必須發揮關鍵主導作用，在推出路線圖前，由專責小組統籌協調各局及部門，梳理不同部門涉及的政策範疇，並與業界持份者充分協商，確立公共交通綠色轉型的時間表和可行路徑。

向營辦商提供財政支援

現時本港超過九成的專營巴士都是燃油雙層巴士；引入的電動巴士，主要都是單層。雖然電動巴士可以慳八成能源消耗，但續航力、載客量都不及燃油巴士。

燃油巴士逐步過渡到電動巴士，同時不影響目前對市民的服務水平，這個過程涉及諸多方面，首當其衝就是資金。巴士公司需要額外的車輛、司機、停車場去維持現有服務水平，再加上更換巴士及完善相關配套需要高昂的投資營運成本，即使巴士公司有心促進綠色運輸，都會因為不符合經濟效益而有所猶豫，甚至卻步。

近年燃料價格波動對交通營辦商造成財政壓力，但亦正是公共交通轉型做綠色運輸的契機。特區政府可以參考內地和歐美國家做法，為營辦商更換新能源公共交通工具提供激勵措施和財政誘因，例如補貼、免稅或減稅等，支援營辦商的前期投資，減輕其資金壓力。

增加充電配套設施

充電配套設施是影響香港電動車普及率的關鍵瓶頸。現時本港有5000多個充電位供大眾使用，但電動私家車登記總數在2022年底就有逾4.6萬輛，充電位未能追上電動車增長速度，專家估計未來需要10萬個充電位才可以滿足需求。因此，政府需要整體地規劃充電泊車位，不僅要增加充電位，更要考慮全港18區的規劃，做到均衡發展。

除此之外，政府推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人住宅停車場安裝充電基礎設施，惟卻遺漏大量單幢式樓宇持份者，且落實項目進展緩慢。筆者早前已統籌安排環保署官員與市民代表對話，並去信政府建議盡快檢視計劃執行細節、存在問題和計劃成效，及早提出優化方案。

加快氫能巴士立法工作

氫能巴士亦是公共交通低碳化的發展趨勢，其加氫時間短、續航里程長，非常有潛力在本港使用。筆者樂見特首在去年施政報告中提出，將會在2023年試行氫能巴士，並在2025年之前制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。不過要讓氫能巴士在香港「落地」，仍有諸多限制。

去年城巴引入一部氫能巴士，能夠應付香港多山路、高載客量和持續使用空調系統等要求，但未能上路行駛測試，源於本港未有氫能的法律框架，未能對氫能巴士和加氫站等配套設施提供法律指引。因此，要發展氫能巴士，政府需盡快推動立法工作以填補法律空白，為業界提供清晰方向，亦需要拆牆鬆綁，減少對相關技術開發和應用的監管限制。

在全球公共交通邁向淨零排放的大趨勢下，香港交通運輸低碳化的步伐顯得較為遲緩。特區政府應牢記「不進則退，慢進也是退」的道理，發揮關鍵主導作用，借鏡其他地方的成功經驗，制訂包括激勵、配套、監管等一攬子政策，加快運輸界別低碳轉型。筆者亦會繼續發揮自身力量，在議會內外積極跟進相關議題，與政府、業界攜手促進本港綠色運輸發展。

作者是立法會議員

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[陳沛良]